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Раскрыты детали древнего извержения вулкана, угрожавшего тысячам жизней

1:34
Наука

В 946 году н. э. произошло катастрофическое извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи, который расположен на границе Китая и Северной Кореи. Оно стало причиной мощного наводнения из озера на вершине вулкана, известного как Небесное озеро.

Раскрыты детали древнего извержения вулкана, угрожавшего тысячам жизней
Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

В результате извержения было выброшено огромное количество магмы, и исследователи до сих пор находят следы разрушений, вызванных наводнением — валуны и камни, перемещённые с вершины вулкана. Сегодня учёные активно изучают риски повторного извержения, чтобы предотвратить возможные катастрофы в будущем.

Команда исследователей во главе с учёным по имени Цинь провела детальное изучение осадков вулкана, чтобы реконструировать процесс наводнения. Они пришли к выводу, что не менее одного кубического километра воды вылилось из кальдеры, вызвав эрозию осадков со скоростью до 34 метров в час в течение трёх часов. Исследование, опубликованное в журнале Water Resources Research, показало, что наводнение произошло между двумя фазами извержения, что опровергает гипотезу о мгновенном выбросе воды.

Ученые предложили три возможных сценария наводнения: перелив воды через край кальдеры из-за подъёма магмы, землетрясение, вызвавшее обрушение стены кальдеры, или переполнение озера из-за обильных осадков. Понимание подобных древних катастроф помогает учёным подготовить население к возможным будущим природным бедствиям.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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