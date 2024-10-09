Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища

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Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало, что восприятие остроты пищи — это субъективный опыт, который тесно связан с нашими ожиданиями.

Фото: commons.wikimedia. org by Blossom Ozurumba, CC BY-SA 4.0

В эксперименте с МРТ-сканированием мозга участников проверяли, как они реагируют на разные уровни остроты, подкрепляя это визуальными стимулами: показывали изображения перца разных цветов, символизирующих интенсивность. Участники, которые любят острый соус, проявили большую готовность к его восприятию, тогда как те, кто не любит острую пищу, испытали усиленную болевую реакцию.

В исследовании приняли участие 47 человек, и оно показало, что позитивные ожидания могут снижать восприятие боли. Любители острого соуса сообщали о более приятных ощущениях и меньшей интенсивности жара, несмотря на одинаковые раздражители. Их мозг демонстрировал активность в областях, связанных с удовольствием. Напротив, у тех, кто не любит острое, при виде красного перца активизировались болевые зоны мозга.

Исследование подчеркивает роль ожиданий в формировании сенсорных ощущений и их влиянии на восприятие боли. Это открытие согласуется с данными о плацебо-анальгезии, которая связана с когнитивными процессами более высокого уровня и особыми нейронными цепями.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

