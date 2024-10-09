Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израильская компания создала сыр без молока: как это работает
Обновляем забор: выбираем декоративные кусты для эффектного внешнего вида
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых женщин России: вижу задатки в молодняке
РФС сообщил, что матч сборной России и Пакистана не состоится

Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища

1:27
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало, что восприятие остроты пищи — это субъективный опыт, который тесно связан с нашими ожиданиями.

Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
Фото: commons.wikimedia. org by Blossom Ozurumba, CC BY-SA 4.0

В эксперименте с МРТ-сканированием мозга участников проверяли, как они реагируют на разные уровни остроты, подкрепляя это визуальными стимулами: показывали изображения перца разных цветов, символизирующих интенсивность. Участники, которые любят острый соус, проявили большую готовность к его восприятию, тогда как те, кто не любит острую пищу, испытали усиленную болевую реакцию.

В исследовании приняли участие 47 человек, и оно показало, что позитивные ожидания могут снижать восприятие боли. Любители острого соуса сообщали о более приятных ощущениях и меньшей интенсивности жара, несмотря на одинаковые раздражители. Их мозг демонстрировал активность в областях, связанных с удовольствием. Напротив, у тех, кто не любит острое, при виде красного перца активизировались болевые зоны мозга.

Исследование подчеркивает роль ожиданий в формировании сенсорных ощущений и их влиянии на восприятие боли. Это открытие согласуется с данными о плацебо-анальгезии, которая связана с когнитивными процессами более высокого уровня и особыми нейронными цепями.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений
Садоводство, цветоводство
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Мозг человека сам решает, насколько острым будет пища
В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass
Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана
Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами
Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок
Киты синхронизируют свои погружения на расстоянии 100 км
Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых женщин России: вижу задатки в молодняке
РФС сообщил, что матч сборной России и Пакистана не состоится
Диетолог назвал продукт, который поможет в борьбе с дефицитом витамина D осенью
Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.