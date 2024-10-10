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Штормовой нагон во время урагана грозит катастрофой

Наука

Штормовой нагон во время урагана может поднять уровень воды значительно выше обычного уровня моря, говорится в статье The Conversation.

Штормовой нагон во время урагана грозит катастрофой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD

Из всех опасностей, которые приносят ураганы, штормовой нагон представляет наибольшую угрозу для жизни и имущества вдоль побережья. Он может снести дома с фундаментов, затопить прибрежные поселения на многие мили вглубь страны и разрушить дюны и дамбы, которые обычно защищают прибрежные районы от штормов.

Когда ураган достигает побережья, он выталкивает на берег огромный объем морской воды. Это и называется штормовым нагоном, который выглядит как постепенное повышение уровня воды по мере приближения шторма. В зависимости от размера и траектории урагана наводнение из-за штормового нагона может длиться несколько часов. Затем оно отступает после того, как шторм проходит.

Высота уровня воды во время урагана может достигать 6 метров и более над обычным уровнем моря. С мощными волнами наверху штормовой нагон урагана может нанести катастрофический ущерб.

Штормовой нагон начинается над открытым океаном. Сильный ураган толкает океанские воды и заставляют воду скапливаться под штормом. Низкое давление воздуха также играет небольшую роль в подъеме уровня воды. Высота и протяженность этой массы воды зависят от силы и размера урагана.

По мере того, как эта куча воды движется к побережью, другие факторы могут изменить ее высоту и протяженность. Глубина морского дна является одним из факторов.

Если в прибрежной зоне морское дно плавно спускается от береговой линии, то вероятность возникновения более сильного штормового нагона выше, чем в зоне с более крутым обрывом. Пологие склоны вдоль побережий Луизианы и Техаса способствовали возникновению некоторых разрушительных штормовых нагонов.

Ураган Катрина в 2005 году прорвал дамбы и затопил Новый Орлеан. Штормовой нагон и волны тропического шторма Айк унесли сотни домов у полуострова Боливар в Техасе в 2008 году.

Форма береговой линии также может сформировать нагон. Когда штормовой нагон входит в залив или реку, география суши может действовать как воронка, отправляя воду еще выше.

Океанские приливы — вызванные гравитацией луны и солнца — также могут усилить или ослабить воздействие штормового нагона. Поэтому важно знать время местных приливов по сравнению с выходом урагана на сушу.

Во время прилива вода уже находится на повышенной высоте. Если выход на сушу произойдет во время прилива, штормовой нагон вызовет еще более высокий уровень воды и принесет больше воды дальше вглубь суши. Каролины увидели эти последствия, когда ураган Исайя обрушился почти во время прилива 3 августа 2020 года. Исайя вызвал штормовой нагон высотой чуть более метра в Миртл-Бич (штат Южная Каролина), но уровень воды был более чем на три метра выше нормы.

Повышение уровня моря — еще одна растущая проблема, влияющая на штормовой нагон.

По мере того, как вода нагревается, она расширяется, и это медленно повышало уровень моря за последнее столетие, поскольку глобальные температуры повышались. Пресная вода от таяния ледяных щитов и ледников также способствует повышению уровня моря. Вместе они повышают фоновую высоту океана. Когда приходит ураган, более высокий уровень океана означает, что штормовой нагон может перенести воду дальше вглубь суши, что приведет к более опасному и широкомасштабному эффекту.

фото:  APOD

Уточнения

Штормовой нагон или прилив — подъём уровня воды в полузамкнутых водоёмах, подчас весьма резкий, приводящий к наводнениям.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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