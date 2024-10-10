Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут

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Кошки издают множество различных звуков, чтобы общаться с людьми и животными вокруг. Мяуканье чаще всего обращено к человеку и является призывом к вниманию или просьбой о еде, тогда как шипение или рычание, адресованное другим кошкам или животным, указывает на стресс или угрозу. Но что насчет того тихого стрекочущего звука, который кошки издают, когда видят добычу?

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"Трудно сказать точно, что происходит, но похоже, что этот звук не предназначен ни для нас, ни для других животных", — говорит специалист по поведению кошек Микель Дельгадо в интервью Live Science.

Из-за независимости кошек изучение их поведения в лаборатории представляет собой сложную задачу, поэтому пока исследований, изучающих именно этот звук, нет. Однако как владельцы кошек, так и исследователи выдвинули несколько интересных гипотез о причинах такого поведения.

Одна из идей заключается в том, что стрекотание — это проявление фрустрации.

"Когда кошки видят добычу, но не могут её достать из-за преграды, они могут издавать эти звуки, чтобы выразить свое раздражение", — поясняет Дельгадо.

Как и люди, которые ворчат или стонут, когда раздражены, кошки могут использовать стрекотание как способ выразить свои эмоции. Однако, по словам Дельгадо, это не обязательно должно быть негативным переживанием — иногда это может быть просто выражение возбуждения или заинтересованности.

Вторая гипотеза предполагает, что стрекочущий звук связан с усилением обоняния. Биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Джонатан Лосос, объясняет, что кошки могут открывать и закрывать рот, чтобы направить поток воздуха к своему вомероназальному органу (органу Якобсона), который находится на нёбе. Этот орган позволяет кошкам улавливать дополнительные запахи, которые обычный нос не может почувствовать.

По словам Лососа, мурлыканье и стрекотание могут давать кошкам больше сенсорной информации об их окружении, помогая им лучше ориентироваться в ситуации. Однако, как и в случае с фрустрационной гипотезой, проверка этой теории требует проведения сложных исследований, которые трудно реализовать на практике.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

