Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут

Кошки издают множество различных звуков, чтобы общаться с людьми и животными вокруг. Мяуканье чаще всего обращено к человеку и является призывом к вниманию или просьбой о еде, тогда как шипение или рычание, адресованное другим кошкам или животным, указывает на стресс или угрозу. Но что насчет того тихого стрекочущего звука, который кошки издают, когда видят добычу?
"Трудно сказать точно, что происходит, но похоже, что этот звук не предназначен ни для нас, ни для других животных", — говорит специалист по поведению кошек Микель Дельгадо в интервью Live Science.
Из-за независимости кошек изучение их поведения в лаборатории представляет собой сложную задачу, поэтому пока исследований, изучающих именно этот звук, нет. Однако как владельцы кошек, так и исследователи выдвинули несколько интересных гипотез о причинах такого поведения.
Одна из идей заключается в том, что стрекотание — это проявление фрустрации.
"Когда кошки видят добычу, но не могут её достать из-за преграды, они могут издавать эти звуки, чтобы выразить свое раздражение", — поясняет Дельгадо.
Как и люди, которые ворчат или стонут, когда раздражены, кошки могут использовать стрекотание как способ выразить свои эмоции. Однако, по словам Дельгадо, это не обязательно должно быть негативным переживанием — иногда это может быть просто выражение возбуждения или заинтересованности.
Вторая гипотеза предполагает, что стрекочущий звук связан с усилением обоняния. Биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Джонатан Лосос, объясняет, что кошки могут открывать и закрывать рот, чтобы направить поток воздуха к своему вомероназальному органу (органу Якобсона), который находится на нёбе. Этот орган позволяет кошкам улавливать дополнительные запахи, которые обычный нос не может почувствовать.
По словам Лососа, мурлыканье и стрекотание могут давать кошкам больше сенсорной информации об их окружении, помогая им лучше ориентироваться в ситуации. Однако, как и в случае с фрустрационной гипотезой, проверка этой теории требует проведения сложных исследований, которые трудно реализовать на практике.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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