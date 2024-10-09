Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию

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Остров Сицилия считается одним из первых мест в Европе, заселённых людьми в Верхнем палеолите. Основные исследования, направленные на изучение раннего заселения острова, сосредоточены на его северном побережье.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Sirena_Cave_Forschungsprojekt_2003_002.jpg by Andreas Dittrich

Однако международная команда археологов под эгидой университета Вашингтона в Сент-Луисе провела поиски следов человеческой активности в 25 пещерах и скальных убежищах на юго-востоке Сицилии.

Побережные и подводные пещеры южной Сицилии раскрывают важные новые данные о путях и судьбе первых мигрантов на остров. Хотя Сицилия находится менее чем в двух милях от материковой части Италии, пересечение водного пространства в древние времена было чрезвычайно сложной задачей.

В поэме Гомера описывается, как Одиссей плыл мимо мифических морских чудовищ Сциллы и Харибды, пересекав пролив у Сицилии. Этот пролив был известен морякам прошлого, которые приписывали его смертоносные волны и водовороты силам могущественных чудовищ. Сегодня тысячи мигрантов из Северной Африки пытаются пересечь этот пролив, и многие терпят неудачу, переворачиваясь всего в нескольких сотнях метров от берега.

"Наша цель — не просто найти первого человека, который прибыл сюда, а выявить первую общину", — отметила доктор Иллария Патания (Ilaria Patania), исследователь из университета Вашингтона в Сент-Луисе. "Понимание времени начальной колонизации Сицилии дает ключевые данные о паттернах и способах ранней экспансии Homo sapiens в Средиземноморье". Профессор Т. Р. Киддер (T.R. Kidder) добавил: "Это исследование показывает, что новые подходы к изучению могут раскрыть ранее невидимые закономерности. Ранее ученые полагали, что южное побережье Сицилии сильно эродировано и не может предоставить полезную информацию. Но нахождение подводных мест позволяет нам переосмыслить пути миграции первых людей".

Ученые считают, что люди достигли Сицилии около 16 тысяч лет назад, после максимума последнего оледенения. Однако эта дата вызывает вопросы, учитывая, что люди попали в Сибирь по суше примерно на 30 тысяч лет раньше.

Пока остается загадкой, как именно ранние люди достигли Сицилии — по морю, по суше или же через острова Средиземноморья.

"Одним из главных вызовов в понимании распространения первых людей является отсутствие полной картины их передвижений и заселения мира, — отметил профессор Киддер. - Они пришли из Италии или с юга вдоль африканского побережья? Возможно, они пересекали Средиземное море, перемещаясь от одного острова к другому?"

На юго-востоке Сицилии было проведено очень мало раскопок эпохи Верхнего палеолита. Тем не менее, в рамках нашего проекта уже выявлено и исследовано более 40 потенциально интересных мест, из которых 17 удалось уточнить по старым данным. Два новых объекта могут содержать следы обитания человека эпохи Верхнего палеолита, включая останки ископаемых животных.

Одним из таких мест является грот Корруджи (Corruggi), расположенный на южной оконечности Сицилии. Здесь, вероятно, в древности существовал второй сухопутный мост, соединявший Сицилию с Мальтой. В ходе исследований мы нашли зубы дикого европейского осла и каменные орудия.

"Анализ этих останков может дать нам представление о последнем этапе пути человека на южное побережье Сицилии и далее к Мальте", — пояснила доктор Патания.

Она также отметила, что были обнаружены следы изменений уровня моря и локализованного землетрясения, которые еще предстоит изучить. Исследователи надеются реконструировать не только время обитания людей на острове, но и условия окружающей среды, в которых они жили, а также то, как они справлялись с природными явлениями.

фото: Andreas Dittrich

Уточнения

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к, — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.



Доисторическая эпоха Сицилии началась с появления на острове первых людей и закончилась с появлением на острове письменных памятников в связи с колонизацией его древними греками.



Одиссе́й (др.-греч. Ὀδυσσεύς) или Улисс (лат. Ulixes) — персонаж греческой мифологии, царь Итаки, сын Лаэрта и внук Автолика, отличавшийся умом и хитростью.



Максимум последнего оледенения (LGM (от англ. Last Glacial Maximum), редко МПО) — время максимального похолодания в течение последней ледниковой эпохи, имевшее место 26,5—19 тыс. лет назад.



Палеоли́т (греч. παλαιός древний + λίθος камень; древнекаменный век) — первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род Homo) (около 2,6 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10-м тысячелетии до н. э.



Ски́лла (др.-греч. Σκύλλα), более известная под латинской транслитерацией Сци́лла (лат. Scylla), — морское чудище из древнегреческой мифологии. Сцилла и Харибда согласно древнегреческой мифологии представляли собой смертельную опасность для любого, кто проплывал мимо них.

