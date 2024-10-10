Невидимая Планета Девять: обнаружим ли мы её когда-нибудь

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

От "сбежавших" черных дыр, несущихся через космос, до скрытых планет на окраинах Солнечной системы — Вселенная полна загадок, которые ученые пытаются разгадать. Здесь представлены пять самых странных явлений, обнаруженных в космосе, и возможные объяснения этих таинственных объектов.

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Некоторые из них кажутся невероятными: может ли невидимая планета скрываться на краю нашей Солнечной системы? Могут ли черные дыры двигаться по космосу, как гигантские бильярдные шары?

Или пробудится ли снова черная дыра в центре нашей галактики, как это, вероятно, случилось миллионы лет назад? Эти вопросы заставляют астрономов искать все более удивительные ответы на тайны нашей Вселенной.

Девятая планета

Далеко за орбитой Нептуна возможно скрывается гигантская, невидимая планета, известная как Планета Девять. Ученые считают, что этот теоретический объект в 5-10 раз массивнее Земли и ему требуется до 10 000 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.

Пока что нет конкретных доказательств существования Планеты Девять, но новые обсерватории, такие как обсерватория Веры К. Рубин, могут вскоре подтвердить или опровергнуть её существование.

Убегающая черная дыра

В апреле 2023 года астрономы сообщили о захватывающем открытии: черная дыра, не привязанная ни к одной галактике, мчится сквозь космос, оставляя за собой длинный след из звёзд.

С массой, в 20 миллионов раз превышающей массу Солнца, эта "сбежавшая" черная дыра движется со скоростью, в 4500 раз превышающей скорость звука. Возможно, она была выброшена из своей галактики в результате сложных гравитационных взаимодействий.

Планеты-изгои

Черные дыры — не единственные странные "беглецы" в космосе. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил более 500 планет-изгоев, движущихся через туманность Ориона. Эти планеты, не связанные с какой-либо звездой, представляют собой загадку для астрономов.

Причины их существования до сих пор остаются неясными, и ученым предстоит найти объяснение их происхождения.

Пузыри Ферми

Чёрная дыра в центре нашей галактики оставила за собой загадочные следы в виде двух гигантских энергетических пузырей, известных как пузыри Ферми. Эти структуры простираются на десятки тысяч световых лет и видны только в гамма- и рентгеновском диапазонах.

Ученые считают, что они могли возникнуть в результате мощного выброса энергии из центральной черной дыры Млечного Пути.

Космический вопросительный знак

Одно из самых странных явлений, замеченных космическим телескопом "Джеймс Уэбб", — это объект, похожий на вопросительный знак, в глубоком космосе. Пока неизвестно, что это такое, но ученые предполагают, что это может быть группа галактик, столкнувшихся и сливающихся в один объект.

Исследования продолжаются, и этот космический вопросительный знак лишь добавляет новые загадки к тайнам Вселенной.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

