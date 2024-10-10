Что скрывалось под Парижем: древние саркофаги и тайны прошлого

Домовладелец, выполняя ремонт подвала в одном из домов недалеко от Парижа, неожиданно наткнулся на древний скелет. Это случайное открытие привело к проведению археологических раскопок, которые выявили кладбище с почти 40 захоронениями, часть из которых датируется римскими временами, а самые поздние — X веком.

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Среди находок археологи обнаружили 10 гипсовых саркофагов, относящихся к эпохе Меровингов (476-750 годы), а также древние захоронения из позднего периода Римской империи. Такое разнообразие находок указывает на то, что кладбище использовалось в течение примерно 700 лет.

Первоначально археологи считали, что это кладбище относилось к раннесредневековому периоду, так как ранее на этом месте стояла часовня VII века. Однако нахождение еще более древних захоронений стало для них неожиданностью, сообщает французская археологическая компания Archaeodunum, которая проводит раскопки по поручению региональных властей.

Самые старые захоронения, которые были найдены, свидетельствуют о том, что это место использовалось как кладбище ещё задолго до строительства часовни. Большинство захоронений были выполнены в деревянных гробах, которые со временем сгнили, а в меровингский период людей хоронили в характерных гипсовых саркофагах.

На одном из саркофагов была найдена гравировка с розеткой и двумя крестами, что было характерно для христианских храмов и саркофагов той эпохи. Эта находка помогает археологам лучше понять, какие культурные и религиозные традиции существовали в этом районе в разные периоды истории.

В будущем учёные планируют провести лабораторный анализ скелетов, чтобы определить возраст, пол и здоровье погребенных людей. Это поможет им больше узнать о населении этого региона в эпоху поздней античности и Средневековья, а также о том, как менялись погребальные традиции с течением времени.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

