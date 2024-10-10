Вирусы в вашей ванной: что скрывают обычные предметы гигиены

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне (Массачусетс) обнаружили, что насадки для душа и зубные щетки могут быть настоящими рассадниками вирусов, многие из которых раньше были неизвестны науке. Daily Mail ссылается на результаты исследования, опубликованные в Frontiers in Microbiomes.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Команда исследователей собрала образцы насадок для душа и щетинок зубных щеток из домов по всей Америке. Используя метод секвенирования ДНК, они выявили огромное разнообразие вирусов.

Всего было найдено 614 вирусов, из которых 314 встречались лишь в одном образце, что подтвердило уникальность каждой насадки и зубной щетки. Исследователи сравнили их с "маленькими островами", так как между ними обнаружено очень мало общего.

Оказалось, что каждая насадка для душа и зубная щетка формируют собственные изолированные экосистемы вирусов и бактерий. Вирусы на насадках для душа связаны с бактериями из почвы и воды, а вирусы на зубных щетках больше связаны с микробиомом человека.

Интересно, что большинство этих вирусов — бактериофаги, и они совершенно безопасны для людей. Более того, они могут быть полезными в борьбе с патогенными бактериями, такими как те, что вызывают туберкулез или проказу. В будущем ученые планируют изучить возможность использования этих вирусов для очистки водопроводных систем и лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Доктор Эрика Хартманн советует не увлекаться сильными чистящими средствами, так как это может привести к развитию устойчивости у микроорганизмов. Она рекомендует регулярно чистить насадку для душа уксусом или мылом и чаще менять зубные щетки.

В Самаре тем временем изобрели уникальный метод уничтожения микробов с помощью УФ-лучей. А ранее ученые также обнаружили, что микроволновки являются пристанищем для множества бактерий, включая опасные штаммы, такие как Klebsiella и Enterobacter.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

