Астрономы развенчали миф о крупных астероидах в околоземном пространстве

3:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы, работающие с установкой для поиска транзиентов имени Цвикки (Zwicky Transient Facility; ZTF), исследовали резонирующий поток Тауриды, который представляет собой обширную межпланетную систему, содержащую комету 2P/Encke, несколько метеороидных потоков и, возможно, множество околоземных астероидов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore

Исследователи представили свои результаты на ежегодном собрании Американского астрономического общества по планетарным наукам.

"Мы воспользовались редкой возможностью, когда этот поток астероидов оказался ближе к Земле, что позволило нам более эффективно искать объекты, которые могут представлять угрозу нашей планете, — отчитался астроном из университета Мэриленда доктор Куанжи Е (Quanzhi Ye). — Наши данные показывают, что риск столкновения с крупным астероидом из потока Таурид намного ниже, чем мы предполагали. Это отличная новость для планетарной защиты".

Ранее астрономы полагали, что поток Тауриды содержит значительное количество крупных астероидов, диаметр которых может достигать километра, оставленных крупным объектом, возможно, размером до 100 км.

Крупные объекты могут вызвать региональные разрушения при столкновении с Землёй, как это произошло с астероидом над Челябинском в 2013 году. Даже более крупные объекты способны вызывать массовые вымирания, как, например, астероид, уничтоживший динозавров более 66 миллионов лет назад.

"К счастью, мы обнаружили, что, вероятно, в этом потоке есть лишь небольшое количество астероидов — всего девять-четырнадцать, подходящих под этот крупный класс, — добавил доктор Е. — Судя по нашим данным, родительский объект, создавший поток, вероятно, был диаметром около 10 км, а не массивным 100-километровым объектом. Хотя нам всё ещё нужно быть бдительными в отношении астероидов, мы можем чувствовать себя более спокойно с этими результатами".

Метеорный поток Тауриды содержит важные подсказки о планетарной эволюции, особенно в связи с кометой Энке, которая имеет один из самых коротких орбитальных периодов среди известных комет — всего 3,3 года.

Кроме того, она необычно велика и пыльна для короткопериодической кометы, совершая полный оборот вокруг Солнца за 200 лет или меньше. Учитывая все доступные данные, учёные считают, что Энке в прошлом пережила значительное разрушение и, вероятно, продолжит распадаться в будущем.

"Изучение потока Тауриды помогает нам понять, как, со временем образуются и распадаются небольшие небесные тела, такие как кометы и астероиды, — отметил доктор Е. — Наши исследования важны не только для обнаружения астероидов и планетарной защиты, но и для более глубокого понимания объектов солнечной системы". фото: Navicore

Уточнения

Тауриды — ежегодный метеорный поток, наблюдаемый в сентябре — декабре. Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца. Тауриды ассоциируются с кометой Энке.



Установка для поиска транзиентов имени Цвикки (англ. Zwicky Transient Facility) — широкоугольный астрономический обзор неба с применением новой камеры, подключенной к телескопу имени Самуэля Ошина в Паломарской обсерватории. Назван в честь астронома Фрица Цвикки.



Комета Э́нке (2P/Encke) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 17 января 1786 года французским астрономом Пьером Мешеном в Парижской обсерватории.

