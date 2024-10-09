Археологи нашли в центре Великого Новгорода около 10 тысяч старинных предметов

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи и волонтёры обнаружили на Троицком раскопе в историческом центре Великого Новгорода около 10 тысяч старинных предметов. Об этом сообщает Новгородский государственный музей-заповедник в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Раскопки велись в слоях XI-XII веков. Специалисты нашли орудия труда, остатки ремесленных производств, бытовые предметы, посуду, украшения из различных материалов. Более того, они обнаружили 41 вислую свинцовую печать.

Ранее Pravda.Ru писала, что археологи нашли город IX века в Крыму.

Уточнения

Тро́ицкий раскоп — место археологических изысканий в Великом Новгороде. Находится на территории исторического Людина конца, у начала Троицкой-Пробойной улицы.

