Блокировка Discord в России: платформа обвиняется в связях с наркоторговлей и экстремизмом

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Ограничение доступа к мессенджеру Discord связано с его использованием для незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками, пропаганду ЛГБТ* и вербовку подростков в экстремистские действия. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев.

Фото: Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области is licensed under public domain

Ранее Роскомнадзор сообщил через РИА Новости, что доступ к платформе был заблокирован из-за нарушений российского законодательства. Пискарев отметил, что мессенджер перестал быть исключительно местом для общения геймеров и стал площадкой, где активно распространяются запрещённые материалы. По его словам, через Discord наркоторговцы находят несовершеннолетних для участия в распространении наркотиков, а также привлекают молодёжь к употреблению запрещённых веществ. Кроме того, платформа используется для распространения контента, связанного с ЛГБТ*-идеологией, и для вовлечения подростков в создание интимных фотографий.

Депутат также подчеркнул, что популярность и анонимность сервиса делают его привлекательным для вербовщиков, которые склоняют несовершеннолетних к участию в терактах и других преступлениях. По его мнению, если бы администрация платформы своевременно реагировала на требования российских властей и удаляла незаконный контент, таких радикальных мер, как блокировка, можно было бы избежать.

Пискарев заключил, что в сложившейся ситуации государство не имеет иного выбора, кроме как принимать подобные шаги для защиты прав граждан, особенно несовершеннолетних.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

Уточнения

Экстреми́зм — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий. Среди политических экстремистских действий можно отметить провокацию массовых беспорядков, террористические акты, ведение партизанской войны и т.д.

