Открытие года: римские термы на Сицилии впечатляют масштабами

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Продолжающиеся раскопки в Халаесе Арконидее (Halaesa Arconidea), расположенной в Тузе на Сицилии, привели к обнаружению одного из крупнейших римских термальных комплексов на острове, пишет портал Ancient Origins. Этот комплекс демонстрирует роскошь и масштабы античной инфраструктуры города.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Pigna_Terme.jpg by Alessandro Pigna

Город был основан в 403 году до н. э. на холме с видом на тирренское побережье и долину реки Туза (Tusa) и стал одним из первых сицилийских городов, вставших на сторону Рима во время Первой Пунической войны.

Это открытие было объявлено 6 октября 2024 года после пятой археологической кампании, проведенной университетом Палермо в сотрудничестве с Археологическим парком Тиндария и муниципалитетом Тузы.

На данный момент раскопки выявили термальный комплекс площадью около 800 квадратных метров, что делает его одним из самых крупных банных сооружений, когда-либо найденных на Сицилии. Основные элементы комплекса включают два помещения с мозаичными полами и внутренний двор с портиками, которые, вероятно, служили общественными зонами для городской элиты.

Украшения и размеры комплекса подчеркивают его важность как центра социальной жизни и свидетельство мастерства римских архитекторов в регионе. Найденные бани являются частью более крупного монументального комплекса, который ранее не был известен археологам.

Он включает сеть улиц и дополнительную часть городских укреплений, что открывает новые перспективы в изучении городского устройства Халаесы Арконидеи в эллинистический и римский периоды.

Временно исполняющий обязанности директора Археологического парка Тиндария Доменико Тарджа (Domenico Targia) подчеркнул значимость этого открытия, отметив, что оно открывает возможности для более глубокого понимания развития древнего города. Уникальный термальный комплекс выделяется не только своими декоративными элементами, но и своими размерами, что делает его одним из крупнейших римских банных сооружений на Сицилии.

В свете этих открытий уже предпринимаются усилия по сохранению объекта для будущих поколений. Проводятся работы по реставрации и консервации, чтобы обеспечить возможность дальнейшего изучения и открытие комплекса для посетителей, давая им возможность соприкоснуться с богатой историей Сицилии.

Халаеса Арконидея, основанная в 403 году до н. э. и ныне известная как Туза, занимает значимое место в истории Сицилии. Во время Первой Пунической войны (264-241 гг. до н. э.) она одной из первых среди сицилийских городов заключила союз с Римом, что дало ей особые привилегии, включая освобождение от налогов и политическую автономию. После завоевания Римом Сиракуз в 212 году до н. э. Халаеса Арконидея стала одной из пяти civitates liberae et immunes на острове — городов, свободных от налоговых обязательств.

Процветание города продолжалось и в эпоху Римской империи, когда он получил статус муниципия до смерти Августа в 14 году н. э. Это сделало Халаесу Арконидею значительным коммерческим и экономическим центром региона, а недавно обнаруженные термы могли играть важную роль в социальной жизни горожан.

Раскопки в Халаесе Арконидее продолжаются и обещают привести к новым открытиям, которые позволят глубже понять устройство и повседневную жизнь древнего города. Приверженность Тарджа сохранению и популяризации этого исторического объекта обеспечивает защиту этих важных находок и открывает новые возможности для ученых и туристов изучить одно из важнейших археологических сокровищ Сицилии.

фото: Alessandro Pigna

Уточнения

Туза (итал. Tusa) — коммуна в Италии, располагается в области Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.



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Первая Пуническая война (лат bellum Punicum primum) — первый из трёх глобальных военных конфликтов между Римской республикой и Карфагенской морской державой за власть над Западным Средиземноморьем в III веке до н. э.

