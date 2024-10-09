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Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию

Наука

Пока человечество обитало в лесах, человеческий мозг рос с феноменальной скоростью, но примерно 200 000-150 000 лет назад этот процесс прекратился. Мозг перестал увеличиваться и начал уменьшаться. Это важное событие в нашей эволюции редко обсуждается, и его значение остается в тени. Важно отметить, что этот период совпадает с изменениями в питании — началом потребления злаков и зерновых культур.

Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_age_by_Vasnetsov_01.jpg by Виктор Васнецов

Зерновые и злаки стали основой нашего рациона и способствовали стремительному росту численности населения. Однако, несмотря на их значимость для человечества, они могут быть не самыми лучшими продуктами для оптимальной работы организма. Исследования показывают, что переход на зерновую диету в древних аграрных обществах сопровождался ухудшением здоровья.

Например, скелеты, обнаруженные на Восточном побережье США и датируемые примерно 1000 годом н. э., когда коренные американцы начали массово выращивать кукурузу, меньше и менее развиты по сравнению с ранними находками. Исследования других аграрных обществ выявили признаки заболеваний, таких как анемия.

Антрополог Кларк Ларсен (Clark Larsen) отмечает: "Где бы ни происходил переход на зерновую диету, здоровье ухудшалось".

В древних аграрных обществах люди редко доживали до 30 лет, в то время как шимпанзе живут до 60 лет. Можно предположить, что люди, живущие в лесах, также жили долго или даже дольше. Это дает основание считать, что лес был естественной и наиболее подходящей средой для человека с точки зрения питания.

Современные исследования часто говорят о проблемах с питанием в нашем мире, полном быстрых перекусов и переработанных продуктов. Газеты регулярно сообщают об угрозах для здоровья, связанных с нашим рационом. Проблемы, такие как диабет, болезни сердца и рак, часто связывают с неправильным питанием и недостатком знаний об альтернативах.

Хотя продолжительность жизни человека увеличилась за последние столетия, многие живут свои последние годы, опасаясь болезней. Однако старость и болезнь не обязательно должны идти рука об руку. Например, в отдаленных высокогорьях Анд в Эквадоре люди, по слухам, живут до 140 лет и остаются активными и ясными до самого конца.

Английский зоолог Дэйвид Дэвис (David Davies), изучавший долгожителей Анд, обнаружил, что те, кто активно использует свои ум и тело, имеют больше шансов прожить долгую и здоровую жизнь. Их рацион включает минимальные количества калорий и животных жиров, что, возможно, является одним из факторов их долголетия.

Диеты долгожителей, такие как у жителей Анд и Гималаев, зачастую включают в себя больше растительной пищи, минимальное количество мяса и очень мало обработанных продуктов. Это резко контрастирует с тем, что едят люди в развитых странах. Множество исследований указывает на то, что возвращение к более естественному питанию, подобному тому, что ели наши предки, могло бы улучшить здоровье и продлить жизнь.

Исследования показывают, что приматы, включая ранних людей, предпочитают фрукты и растения. Мясо составляло лишь небольшую часть их рациона. Человеческая система эволюционировала на основе растительных продуктов, и возвращение к такому питанию может быть более подходящим для нашего здоровья.

фото: Виктор Васнецов

Уточнения

А́нды А́ндские (Южноамерика́нские) Кордилье́ры (исп. Andes; Cordillera de los Andes) — самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер.

Гимала́и — высочайшая горная система Земли.

Антрополо́гия (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек и λόγος — наука) — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах.

Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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