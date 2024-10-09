Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

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Положительные ожидания могут стимулировать обучение в мозге, тогда как негативные ожидания вызывают боль — к такому выводу пришли ученые, исследуя реакцию на вкусную и невкусную пищу, сообщает 56obr,ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media

Наши ожидания существенно влияют на восприятие реальности. Наиболее известные примеры — это эффекты плацебо и ноцебо, когда наши ожидания определяют эффективность лечения или его отсутствие. Эти эффекты значительно влияют на терапию, и это далеко не единственный способ, которым наши ожидания управляют нашим опытом. Например, наше восприятие вкуса еды и то, понравится ли она нам, зависят от того, чего мы ожидаем.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLoS Biology, ученые сосредоточились на влиянии ожиданий на восприятие острой пищи. Они выделили два аспекта: «сенсорный компонент» — как участники воспринимают остроту еды, и «гедонический компонент» — насколько им это нравится. Исследование позволило ученым изучить, как эти компоненты взаимодействуют друг с другом.

Соавтор исследования Йи Ло объясняет, что возможность разделить эти компоненты помогла лучше понять, как ожидания влияют на субъективные ощущения и нервные реакции. Оказалось, что мозг реагирует по-разному в зависимости от того, являются ожидания позитивными или негативными. При позитивных ожиданиях активируются участки мозга, которые связаны с интеграцией информации, а при негативных — те, которые сосредоточены на защите и обработке боли.

Один из авторов исследования Кеннет Кисида отметил, что когда участники ожидают позитивного опыта, их мозг переключается в режим, который способствует обучению и расширению восприятия. Напротив, негативные ожидания активируют защитные механизмы, фокусирующиеся на боли.

Эти различия в реакции мозга могут быть следствием эволюционных адаптаций, предполагает Ло. Позитивные ожидания способствуют исследованию и поиску новых возможностей, тогда как негативные приводят к защитным реакциям. Однако, чтобы лучше понять эти механизмы, нужны дополнительные исследования.

Также остается открытым вопрос о том, как именно сенсорный и гедонический компоненты взаимодействуют. Ожидания могут изменять восприятие вкуса еды, но скорее влияют на то, как мозг интерпретирует этот вкус, а не на сам сенсорный сигнал. Ло считает, что капсаицин в остром соусе одинаково воздействует на рецепторы, независимо от ожиданий участников, но их восприятие этого вкуса меняется в зависимости от ожиданий.

Эффекты плацебо и ноцебо продолжают активно изучаться, поскольку исследовать их нейробиологию весьма сложно. Кисида уверен, что это исследование открывает новые возможности для понимания этих механизмов и их роли в восприятии пищи и боли.

Исследование подтвердило, что ожидания играют важную роль в формировании нашего опыта, влияя на восприятие вкуса и чувства удовольствия.

фото: Quince Media

Уточнения

Плаце́бо (от лат. placebo, букв. «буду угоден, понравлюсь») вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.



Ноце́бо (от лат. nocebo «я наврежу») — средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, но вызывающее отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился как антитеза плацебо.



Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

