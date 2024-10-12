Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ковидный локдаун повлиял на температуру лунной поверхности: удивительные результаты исследования
Украинцы массово перепродают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" после облавы ТЦК
Антиоксиданты и витамины: что поддерживает иммунитет в холодное время года
Вкусный и пышный омлет на завтрак
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью

Сибирские учёные раскрыли неожиданный вклад арктических пожаров в климат

3:01
Наука

Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с международной командой учёных обнаружили, что пожары в полярных регионах приводят к формированию в почве суперстабильного углерода, создающего своего рода "климатическую подушку" и смягчающего последствия глобального потепления.

Сибирские учёные раскрыли неожиданный вклад арктических пожаров в климат
Фото: Natural Resources Defense Council by Mike Lewelling National Park Service, CC BY 2.0

Леса часто называют "легкими планеты" благодаря способности растений во время фотосинтеза поглощать углекислый газ и выделять кислород. В ТюмГУ отмечают, что лесные пожары являются естественным явлением, необходимым для обновления и развития экосистем. Однако чрезмерно частые, масштабные или экстремальные по силе пожары превращаются в климатическую проблему.

В Западной Сибири за последние 38 лет огонь уничтожил полностью или частично более 12 тысяч квадратных километров лесотундры, что составляет около 12% её общей площади. Эта территория сопоставима с 1,5 миллионами футбольных полей.

Специалисты указывают, что лесные пожары превращают углерод из растений и почвы в углекислый газ, выбрасывая его в атмосферу. Это усиливает глобальное потепление и истощает почву, поскольку углерод является ключевым элементом для всех биохимических процессов. Восстановление почв после пожаров может занять десятки лет.

В случае с лесотундрой, расположенной в арктических и субарктических зонах, пожары приводят к деградации мохово-лишайникового покрова, который выполняет функцию теплоизолятора. Его разрушение позволяет большему количеству солнечного тепла проникать в почву, повышая её температуру.

Кроме того, образующаяся на поверхности почвы зола усиливает микробную минерализацию углерода, что в краткосрочной перспективе повышает выбросы углекислого газа из почвы.

Однако учёные ТюмГУ установили, что часть углерода после пожара переходит в форму, недоступную для микробного окисления. Это существенно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Эксперты пояснили, что пожары увеличивают долю суперстабильного углерода вдвое по сравнению с почвами, не затронутыми огнём. Это означает, что выгоревшие почвы удерживают больше углерода, который не будет быстро разлагаться микроорганизмами и останется в земле на сотни лет, не возвращаясь в активный атмосферный цикл. Такой эффект можно рассматривать как вклад пожаров в смягчение глобального потепления.

В исследовании приняли участие специалисты ТюмГУ, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Российского университета дружбы народов, а также учёные из университетов Чили, Австралии, Саудовской Аравии и Германии.

Уточнения

Земные полярные зоны — территории, располагающиеся южнее (для Антарктики) или севернее (для Арктики) полярных кругов. Для них характерны полярный климат, низкие температуры, сильное оледенение и непостоянство смены дня и ночи. Северный полюс и Южный полюс — центры этих регионов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Еда и рецепты
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Последние материалы
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.