Сибирские учёные раскрыли неожиданный вклад арктических пожаров в климат

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с международной командой учёных обнаружили, что пожары в полярных регионах приводят к формированию в почве суперстабильного углерода, создающего своего рода "климатическую подушку" и смягчающего последствия глобального потепления.

Фото: Natural Resources Defense Council by Mike Lewelling National Park Service, CC BY 2.0

Леса часто называют "легкими планеты" благодаря способности растений во время фотосинтеза поглощать углекислый газ и выделять кислород. В ТюмГУ отмечают, что лесные пожары являются естественным явлением, необходимым для обновления и развития экосистем. Однако чрезмерно частые, масштабные или экстремальные по силе пожары превращаются в климатическую проблему.

В Западной Сибири за последние 38 лет огонь уничтожил полностью или частично более 12 тысяч квадратных километров лесотундры, что составляет около 12% её общей площади. Эта территория сопоставима с 1,5 миллионами футбольных полей.

Специалисты указывают, что лесные пожары превращают углерод из растений и почвы в углекислый газ, выбрасывая его в атмосферу. Это усиливает глобальное потепление и истощает почву, поскольку углерод является ключевым элементом для всех биохимических процессов. Восстановление почв после пожаров может занять десятки лет.

В случае с лесотундрой, расположенной в арктических и субарктических зонах, пожары приводят к деградации мохово-лишайникового покрова, который выполняет функцию теплоизолятора. Его разрушение позволяет большему количеству солнечного тепла проникать в почву, повышая её температуру.

Кроме того, образующаяся на поверхности почвы зола усиливает микробную минерализацию углерода, что в краткосрочной перспективе повышает выбросы углекислого газа из почвы.

Однако учёные ТюмГУ установили, что часть углерода после пожара переходит в форму, недоступную для микробного окисления. Это существенно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Эксперты пояснили, что пожары увеличивают долю суперстабильного углерода вдвое по сравнению с почвами, не затронутыми огнём. Это означает, что выгоревшие почвы удерживают больше углерода, который не будет быстро разлагаться микроорганизмами и останется в земле на сотни лет, не возвращаясь в активный атмосферный цикл. Такой эффект можно рассматривать как вклад пожаров в смягчение глобального потепления.

В исследовании приняли участие специалисты ТюмГУ, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Российского университета дружбы народов, а также учёные из университетов Чили, Австралии, Саудовской Аравии и Германии.

Уточнения

Земные полярные зоны — территории, располагающиеся южнее (для Антарктики) или севернее (для Арктики) полярных кругов. Для них характерны полярный климат, низкие температуры, сильное оледенение и непостоянство смены дня и ночи. Северный полюс и Южный полюс — центры этих регионов.

