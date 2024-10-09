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Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм

1:26
Наука

Американские ученые из Института Санта-Фе раскрыли одну из ключевых причин массовой охоты на ведьм, которая охватила Европу в конце XV века.

Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Фото: Openverse by AZRainman, CC BY 2.0

Они связывают этот феномен с изобретением печатного станка, что позволило распространять идеи о ведьмах и колдовстве среди широких слоев населения. До этого момента вера в ведьм существовала, но оставалась локальной и касалась узких кругов интеллектуалов и инквизиторов.

В 1487 году немецкий инквизитор Генрих Крамер опубликовал трактат "Молот ведьм" — руководящее пособие по выявлению, допросам и преследованию ведьм. Благодаря печатному станку, трактат быстро распространился по Европе, и его идеи стали использоваться властями для организации судебных процессов над подозреваемыми в колдовстве.

Охота на ведьм длилась почти 300 лет, и за этот период было осуждено около 90 тысяч человек, из которых примерно половина казнена. Однако после 1679 года преследования начали идти на спад, поскольку повторные издания книги и слухи о процессах потеряли свою силу. Важную роль в распространении этой практики сыграла торговля: города обменивались не только товарами, но и информацией о судах над ведьмами, копируя методы друг друга.

Уточнения

Ве́дьма (ст.‑слав. вѣдьма — «та, что обладает ведовством, знанием» от ст.‑слав. вѣдати — «знать, ведать»; также вештица, колдунья, волшебница, чаровница) — женщина, практикующая магию (колдовство), а также обладающая магическими способностями и знаниями.

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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