Учёные раскрыли тайну жизни: астероиды могли стать её началом

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и Японии подтвердила, что астероиды могли сыграть ключевую роль в зарождении жизни на Земле, сообщает Nature Astronomy.

Фото: Openverse by James Webb Space Telescope, CC BY 2.0

Эти выводы основаны на изучении образцов, собранных с астероида Рюгу. Исследование показало, что астероиды содержат не только органические соединения, но и важные для возникновения жизни элементы, такие как гидратированный магний, аммоний и фосфор. Пробы были помещены в специальную вакуумную камеру, где их анализировали с помощью рентгеновской спектрометрии.

Ученые установили, что данные элементы в гидратированной форме могли стать строительными блоками для первых живых организмов на Земле. Важным открытием стало и то, что эти соединения образовались на астероидах за пределами Юпитера, где они не могли испариться из-за удаленности от Солнца.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.



Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого».

