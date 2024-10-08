Удивительное обоняние слонов: они узнают своих опекунов спустя годы

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Исследование, проведённое Зоологическим институтом Кильского университета, показывает, что слоны способны запоминать запах своих смотрителей спустя десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Две слонихи, Биби и Панья, участвовали в эксперименте, организованном учёными в сотрудничестве с парком Серенгети. Слонихи были перевезены из Берлинского зоопарка в Ходенхаген 13 лет назад, и для эксперимента исследователи использовали футболки, которые носили их бывшие смотрители. Слонов привлекали именно эти обонятельные стимулы, в отличие от предложенных фотографий и записей голосов, что указывает на важность их обоняния.

Учёные утверждают, что слоны могут сохранять память о запахах своих опекунов, что может повлиять на подход к содержанию этих животных в зоопарках. Дальнейшие исследования с большим количеством слонов могут подтвердить полученные результаты и подчеркнуть значимость стабильных отношений между слонами и их смотрителями.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.



Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.

