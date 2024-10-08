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Эль-Ниньо уничтожает тропические ледники с пугающей скоростью

1:26
Наука

Новое исследование показало, что климатические явления, такие как Эль-Ниньо, ускоряют таяние тропических ледников.

Эль-Ниньо уничтожает тропические ледники с пугающей скоростью
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

Ледник Келькая (QIC) в перуанских Андах теряет лед с поразительной скоростью из-за периодического потепления, вызванного Эль-Ниньо. Это явление, происходящее каждые два-семь лет, провоцирует повышение температуры в Тихом океане, что, в свою очередь, влияет на региональные климатические условия.

Используя спутниковые данные, ученые выявили, что за последние 40 лет Келькая потерял 58% снежного покрова, что связано с увеличением продолжительности теплых и сухих сезонов. Из-за Эль-Ниньо площадь снега значительно сокращается, особенно во влажный сезон, когда обычно выпадает наибольшее количество осадков. Исследование, проведенное Карой Ламантией из Университета штата Огайо, подтвердило, что ледник находится на грани выживания, и его состояние в дальнейшем может ухудшиться из-за изменений климата.

Ситуация обостряется вероятным увеличением интенсивности и продолжительности Эль-Ниньо, что грозит исчезновением ледника к концу столетия. Ученые предупреждают, что потеря снега на Келькая может привести к значительным экологическим последствиям, включая дефицит воды для местных сообществ.

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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