Что скрывает дно озера Мичиган: новая загадка ошеломила учёных

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне озера Мичиган обнаружили нечто неожиданное — более 40 крупных кратеров, которые могут быть частью еще более масштабной подводной тайны. Изначально ученые заметили лишь нечеткие пятна на карте, но дальнейшие исследования показали, что эти кратеры заполнены разнообразной морской флорой и фауной.

Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, CC BY-SA 4.0

В 2022 году исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований начали обследование дна озера Мичиган в районе Национального морского заповедника "Побережье кораблекрушений Висконсина".

В этом районе находятся останки по меньшей мере 36 затонувших кораблей. Помимо них, ученые зафиксировали загадочные впадины, простирающиеся на многие мили на глубине около 450 футов под поверхностью озера.

Эти находки оставались загадкой до августа 2024 года, когда ученые вернулись с подводным дроном и смогли более детально изучить "идеальные маленькие круги", как их описал Стив Руберг из Лаборатории экологических исследований Великих озёр.

Воронки на дне озера Мичиган имеют диаметр от 300 до 600 футов, и их наличие вызывает множество вопросов. В них были обнаружены пресноводные креветки, глубоководные рыбы, а также инвазивные мидии квагга и бактерии.

Пока нет точного понимания, как эти кратеры образовались и насколько давно они существуют. Некоторые ученые предполагают, что они могли возникнуть из-за поднятия воды снизу или выбросов углеводородов. В других случаях подобные структуры называют карстовыми воронками, если они формируются благодаря действию грунтовых вод.

"Эти экстремальные экосистемы обычно встречаются в таких местах, как Антарктида или Йеллоустон, но здесь они, буквально, у нас под боком, на Великих озёрах", — считает профессор Грег Дик.

Морской археолог и суперинтендант заповедника, Расс Грин, отметил, что исследование этих кратеров займёт годы, и каждое новое открытие будет помогать ученым лучше понять, какую роль они играют в экосистеме озера Мичиган.

Уточнения

Мичига́н или Ми́чиган (англ. Lake Michigan [leɪkˈmɪʃɪɡən]) — пресноводное озеро в США, второе по объёму и третье по площади из североамериканских Великих озёр.

