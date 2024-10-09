Скифы и их тайные обряды: что скрывали древние захоронения в Сибири

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Жертвоприношения могли быть одной из первых форм погребальных обрядов скифов, которые сохранялись в этой культуре на протяжении веков. Новое исследование показало, что захоронение возрастом 2800 лет, найденное в Сибири, содержит останки представителя элиты, похороненного вместе с принесённым в жертву человеком и 18 лошадьми. Эта находка относится к культуре, тесно связанной с загадочными скифами.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, PDM

Курган, расположенный в Туве на юге Сибири, является одним из самых ранних свидетельств скифской погребальной традиции. Исследователи обнаружили здесь артефакты, украшенные животными, и снаряжение для верховой езды, что указывает на сходство с культурой скифов, которые позже обитали намного дальше к западу.

Скифы известны своей яркой культурой, включающей искусство, коневодство и ритуальные жертвоприношения. Однако письменных свидетельств они не оставили, и их наследие сохранилось в основном благодаря упоминаниям других народов, таких как греческий историк Геродот.

Он писал о сложных ритуалах погребения, при которых в жертву приносили десятки лошадей и слуг в честь умерших скифских правителей.

Современные генетические исследования подтверждают, что скифы были этнически разнообразной группой с корнями в Сибири, Восточной Азии и Евразии. Несмотря на это, детали их происхождения остаются неясными, и исследователи продолжают искать ответы на вопрос, как эти группы объединились, чтобы создать уникальную скифскую культуру.

Археолог Джино Каспари из Бернского университета в Швейцарии, ведущий исследователь данного проекта, отметил, что истоки культуры скифов долгое время были скрыты в отдаленных уголках евразийских степей.

Используя радиоуглеродный анализ, ученые определили, что курган в Туве был построен в конце IX века до н. э., что делает его одним из самых ранних известных свидетельств скифских погребальных обычаев.

"Обнаружение одних из самых ранних свидетельств уникального культурного феномена — это привилегия и сбывшаяся детская мечта", — сказал Каспари.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии.

