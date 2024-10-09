Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать

Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца

2:45
Наука

Через 5 миллиардов лет наше Солнце начнет умирать, но сможет ли Земля избежать этого катаклизма? Недавно открытая экзопланета дает надежду на то, что Земля, возможно, избежит гибели даже после того, как Солнце станет красным гигантом. Об этом рассказывает Уилл Триггс из EarthSky в своем видео.

Будущее Земли и белые карлики

Белые карлики — это остатки звёзд, которые когда-то были подобны Солнцу. Когда звезда умирает, она превращается в красного гиганта, а затем в белого карлика. Планеты, которые вращаются вокруг звезды, могут быть поглощены во время фазы красного гиганта. Но открытие экзопланеты, аналогичной Земле, вращающейся вокруг белого карлика, показывает, что у нашей планеты может быть шанс выжить.

Что нашли астрономы

Команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли обнаружила планету, вращающуюся вокруг белого карлика, с помощью обсерватории имени Уильяма Кека на Гавайях. Исследование, проведенное астрономом Кемингом Чжаном и его коллегами, было опубликовано в журнале Nature Astronomy 26 сентября 2024 года.

Экзопланета находится на орбите примерно в два раза дальше от своего солнца, чем Земля находится от нашего Солнца. Исследователи считают, что если наше Солнце будет достаточно быстро терять свою массу, Земля тоже может переместиться на более удалённую орбиту и избежать поглощения.

Спасет ли Землю перемещение на новую орбиту

Когда наше Солнце станет красным гигантом, оно начнет терять массу и уменьшится в гравитационном притяжении. Это может позволить Земле сдвинуться на более дальнюю орбиту, что спасет её от поглощения расширяющимся солнцем. Исследования показывают, что орбита Земли в этом случае может увеличиться в два раза.

Микролинзирование и открытия в астрономии

Астрономы впервые обнаружили эту планетную систему в 2020 году с помощью техники микролинзирования, когда белый карлик увеличил свет фоновой звезды. Этот метод стал важным инструментом для изучения звёздных систем, которые невозможно увидеть другими способами.

Мнение астрономов

По словам астронома Калифорнийского университета в Беркли, Джессики Лу, даже если Земля переживет фазу красного гиганта, она вряд ли останется пригодной для жизни. Однако сам факт, что планета может избежать поглощения, вселяет надежду на её дальнейшее существование.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии
Садоводство, цветоводство
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер
Военные новости
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать
Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.