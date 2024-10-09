Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца

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Через 5 миллиардов лет наше Солнце начнет умирать, но сможет ли Земля избежать этого катаклизма? Недавно открытая экзопланета дает надежду на то, что Земля, возможно, избежит гибели даже после того, как Солнце станет красным гигантом. Об этом рассказывает Уилл Триггс из EarthSky в своем видео.

Будущее Земли и белые карлики

Белые карлики — это остатки звёзд, которые когда-то были подобны Солнцу. Когда звезда умирает, она превращается в красного гиганта, а затем в белого карлика. Планеты, которые вращаются вокруг звезды, могут быть поглощены во время фазы красного гиганта. Но открытие экзопланеты, аналогичной Земле, вращающейся вокруг белого карлика, показывает, что у нашей планеты может быть шанс выжить.

Что нашли астрономы

Команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли обнаружила планету, вращающуюся вокруг белого карлика, с помощью обсерватории имени Уильяма Кека на Гавайях. Исследование, проведенное астрономом Кемингом Чжаном и его коллегами, было опубликовано в журнале Nature Astronomy 26 сентября 2024 года.

Экзопланета находится на орбите примерно в два раза дальше от своего солнца, чем Земля находится от нашего Солнца. Исследователи считают, что если наше Солнце будет достаточно быстро терять свою массу, Земля тоже может переместиться на более удалённую орбиту и избежать поглощения.

Спасет ли Землю перемещение на новую орбиту

Когда наше Солнце станет красным гигантом, оно начнет терять массу и уменьшится в гравитационном притяжении. Это может позволить Земле сдвинуться на более дальнюю орбиту, что спасет её от поглощения расширяющимся солнцем. Исследования показывают, что орбита Земли в этом случае может увеличиться в два раза.

Микролинзирование и открытия в астрономии

Астрономы впервые обнаружили эту планетную систему в 2020 году с помощью техники микролинзирования, когда белый карлик увеличил свет фоновой звезды. Этот метод стал важным инструментом для изучения звёздных систем, которые невозможно увидеть другими способами.

Мнение астрономов

По словам астронома Калифорнийского университета в Беркли, Джессики Лу, даже если Земля переживет фазу красного гиганта, она вряд ли останется пригодной для жизни. Однако сам факт, что планета может избежать поглощения, вселяет надежду на её дальнейшее существование.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

