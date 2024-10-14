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Поддельные специи: как не стать жертвой обмана

1:54
Наука

Для проверки подлинности специй можно провести несколько простых тестов, рекомендованных специалистами. Биолог Терри МакГрат ведущий научный сотрудник компании Bia Analytical , который занимается оценкой качества продуктов питания, рассказал, что проверка куркумы и шафрана в домашних условиях поможет определить их качество.   

Поддельные специи: как не стать жертвой обмана
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

проблема подделки специй не только снижает их качество, но и может вызвать аллергические реакции, так как в таких продуктах часто содержатся посторонние вещества, например, ореховая скорлупа.

Некоторые добавки, используемые для увеличения объема, могут быть токсичными в больших дозах.

Эксперт отметил, что особенно часто подделывают шафран, добавляя в него как натуральные, так и синтетические красители для улучшения внешнего вида низкокачественного продукта.Для проверки качества шафрана достаточно опустить его рыльца в холодную воду.

Если вода сразу начинает окрашиваться, это признак низкого качества, поскольку у настоящего шафрана пигменты растворяются медленно.

Однако такой тест не всегда может быть надежным, так как современные красители могут быть устойчивы к воде.

Что касается куркумы, исследования показали, что в ее порошке нередко содержится желтый мел. В небольших количествах эта добавка почти не влияет на вкус и внешний вид, что затрудняет ее обнаружение.

Эксперт объяснил, что карбонат кальция, содержащийся в меле, реагирует с кислотами, образуя углекислый газ. Для теста куркумы на подлинность можно добавить ложку порошка в стакан с белым уксусом или раствором соляной кислоты.

Если появляются пузырьки, это признак наличия мела и низкого качества специи.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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