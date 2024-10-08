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Кошки выражаются по-разному

Наука

Кошачье мяуканье предназначено в основном для людей, а шипение или рычание — для своих сородичей или других животных, чтобы продемонстрировать враждебность. Непонятно зачем кошки, когда преследуют добычу, иногда издают тихий щебечущий звук.

Кошки выражаются по-разному
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

"Очень сложно сказать, но, похоже, это не общение с нами или другими животными", — сказал в интервью Live Science специалист по поведению кошек Микель Дельгадо (Mikel Delgado).

Независимость кошек делает их особенно сложными для изучения в лабораторных условиях, поэтому в настоящее время нет исследований, непосредственно изучающих это поведение. Однако владельцы кошек и исследователи придумали ряд возможных объяснений.

"Одна из гипотез заключается в том, что это поведение фрустрации, — сказал Дельгадо. — Они видят добычу, но между ними есть барьер".

Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражены, эти необычные звуки могут быть выражением определенной кошачьей эмоции.

"Это не обязательно должен быть негативный опыт, а просто волнение", — отмечает Дельгадо.

Однако никаких научных доказательств этой теории нет, и провести эксперимент для проверки этой гипотезы будет непросто.

Другая версия заключается в том, что кошки открывают пасть, чтобы усилить обоняние. Возможно, "они пытаются впустить воздух туда, где у них есть нечто, называемое вомероназальным органом или органом Якобсона", — объяснил Джонатан Лосос (Jonathan Losos), эволюционный биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Мяуканье кошки: как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана".

Расположенный на нёбе, этот сенсорный орган действует как второй нос и позволяет кошкам чувствовать запахи, отличные от тех, которые улавливает только нос.

Однако, разработка исследования для эффективной проверки этой гипотезы будет чрезвычайно сложной.

Одно из возможных объяснений имеет некоторую научную подоплеку — подражание.

"Некоторые исследователи наблюдали, как маргай (Leopardus wiedii), небольшая пятнистая дикая кошка из Южной и Центральной Америки, издавала крик, когда пыталась охотиться на группу мелких обезьян, — рассказал Лосос изданию Live Science. — Они утверждали, что звук был похож на звуки, которые издают сами обезьяны, и что местные коренные жители говорили, что хищники часто издают звуки, похожие на звуки своей добычи, чтобы привлечь ее".

Щебетание кошек имеет некоторое сходство с щебетанием мелких птиц — типичной добычи для домашних кошек (Felis catus) — поэтому кошачьи могли использовать этот шум для привлечения добычи.

Но помимо этого единственного наблюдения за маргайями, нет других сообщений о подражательном поведении у диких видов кошек, и для Лососа это отсутствие информации о более широком семействе кошачьих является реальным препятствием для изучения этого поведения у домашних кошек.

"Большинство мелких кошек недостаточно изучены, и мы не знаем о них многого, включая предка домашней кошки, североафриканскую дикую кошку", — сказал он. "Ключ к пониманию домашних кошек — гораздо лучшее понимание диких кошек, чтобы мы знали, унаследовано ли поведение от их предков или возникло после одомашнивания. Было бы интересно опросить владельцев кошек о том, заметили они, болтают ли их питомцы".

фото: Hannibal Poenaru

Уточнения

Длиннохвостая кошка (лат. Leopardus wiedii или лат. Felis wiedii), также маргай (исп. margay), — млекопитающее семейства кошачьих, обитающее во влажных густых вечнозелёных лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики и граничащих с ней штатов США.

Во́мероназа́льный орган (сошниково-носовой орган, орган Якобсона, иногда также вомер) — периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных.

Фрустра́ция (лат  frustratio — «расстройство планов», «уничтожение замыслов») — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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