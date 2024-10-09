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Россия укрепляет свои позиции в международном проекте ИТЭР: новый уровень термоядерного сотрудничества

2:05
Наука

Международный консорциум по созданию экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER) подтвердил неизменность сотрудничества с Россией. Руководство проекта, в частности, генеральный директор Пьетро Барабаски, подчеркнул, что исключение РФ из проекта не рассматривается. Это заявление прозвучало на фоне расширения роли России в разработке ключевых компонентов реактора.

Россия укрепляет свои позиции в международном проекте ИТЭР: новый уровень термоядерного сотрудничества
Фото: Wikimedia by LLNL, PDM

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, в свою очередь, выразил признательность руководству ИТЭР за заинтересованность в сохранении и расширении сотрудничества с РФ. Он отметил, что на сегодняшний день российские специалисты участвуют в производстве критически важных элементов, таких как сверхпроводящие системы, оборудование вакуумных камер и магнитные системы.

Встреча Лихачева и Барабаски прошла во вторник в Москве, в штаб-квартире "Росатома". В ходе дискуссии стороны обсудили текущее состояние проекта и дальнейшие перспективы.

Российские ученые и предприятия активно участвуют в реализации проекта, выполняя обязательства и своевременно поставляя компоненты для будущей установки. В проекте задействовано более 50 научно-технических организаций и предприятий по всей стране. Россия, благодаря участию в ИТЭР, развивает собственную промышленность сверхпроводниковых материалов. Российские специалисты ответственны за изготовление 25 уникальных систем будущего термоядерного реактора.

ИТЭР, строящийся во французском Провансе, представляет собой крупнейший международный научно-технический проект современности. Его задача — демонстрация технической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. Несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает выполнять свои обязательства, обеспечивая бесперебойную работу проекта и научное сотрудничество с другими участниками.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. Госкорпорация является лидером мировой атомной промышленности

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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