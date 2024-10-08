Полярные сияния могут возникать при магнитных бурях средней силы — учёный

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил, что полярные сияния могут наблюдаться даже при магнитных бурях средней силы (G2). Об этом он рассказал агентству ТАСС.

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По словам эксперта, полярные сияния можно увидеть при магнитных бурях средней силы от Санкт-Петербурга и севернее.

"На высоких широтах, от Петербурга и севернее, полярные сияния могут иногда наблюдаться даже при G2. На более низких широтах для этого нужны бури уровней G3-G5", — заявил Сергей Язев.

Специалист добавил, что 2024 год приходится на максимум 25-го цикла солнечной активности. Он сопровождается сильными вспышками на Солнце.

Полярные сияния при возмущении геомагнитного поля планеты возникают по причине того, что заряженные частицы сталкиваются на большой высоте с воздушной массой.

"Эта высота может быть и 200, и 400 километров. При столкновении возникает свечение, которое и называют полярным сиянием. Магнитная буря — не причина сияний. И то, и другое — следствие того, что облако заряженных частиц от Солнца достигает магнитосферы Земли", — заключил учёный.

Ранее Pravda.Ru писала, что секрет полярного сияния на широте Москвы раскрыли.

Уточнения

Полярное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет.

