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Полярные сияния могут возникать при магнитных бурях средней силы — учёный

1:34
Наука

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил, что полярные сияния могут наблюдаться даже при магнитных бурях средней силы (G2). Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Полярные сияния могут возникать при магнитных бурях средней силы — учёный
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, полярные сияния можно увидеть при магнитных бурях средней силы от Санкт-Петербурга и севернее.

"На высоких широтах, от Петербурга и севернее, полярные сияния могут иногда наблюдаться даже при G2. На более низких широтах для этого нужны бури уровней G3-G5", — заявил Сергей Язев.

Специалист добавил, что 2024 год приходится на максимум 25-го цикла солнечной активности. Он сопровождается сильными вспышками на Солнце.

Полярные сияния при возмущении геомагнитного поля планеты возникают по причине того, что заряженные частицы сталкиваются на большой высоте с воздушной массой.

"Эта высота может быть и 200, и 400 километров. При столкновении возникает свечение, которое и называют полярным сиянием. Магнитная буря — не причина сияний. И то, и другое — следствие того, что облако заряженных частиц от Солнца достигает магнитосферы Земли", — заключил учёный.

Ранее Pravda.Ru писала, что секрет полярного сияния на широте Москвы раскрыли.

Уточнения

Полярное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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