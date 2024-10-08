Красивое «озеро с дымкой» в долине Кашмира имеет зловещий источник

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Гигантское облако подымающейся дымки часто заполняет долину у подножия Гималаев, которая когда-то была огромным пресноводным озером. Хотя это потрясающее зрелище является результатом природного явления, этот конкретный пример был вызван деятельностью человека.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ratti_Gali_Lake,_Neelum_Valley,_Azad_Jammu_and_Kashmir,_Pakistan.jpg by Nadeem Riaz

Долина Кашмира представляет собой огромное чашеобразное ущелье длиной около 135 км и шириной 32 км, которая со всех сторон окружена горами, включая части Гималаев на севере, юге и западе. Дно долины находится в среднем на высоте примерно 1 800 метров над уровнем моря, но некоторые из окружающих вершин возвышаются до 1 200 метров над основанием долины.

По данным NASA Earth Observatory, примерно 4,5 миллиона лет назад долина Кашмира была огромным пресноводным озером. Сегодня единственным свидетельством существования озера является чашеобразная форма долины и песчаные, похожие на глину отложения на её дне.

При определенных условиях мгла заполняет пространство, когда-то занимаемое водой. Эта дымка, которая обычно состоит из тумана и хмари, образуется, когда теплый воздух проходит над холодной землей, что известно как температурная инверсия, которая удерживает водяной пар между ними. Дымку удерживает в долине высокие горные пики, иногда в течение нескольких дней подряд. Температурные инверсии часто происходят зимой, когда земля прохладнее.

Однако лишь небольшой процент дымки был туманом. Большая часть облака состояла из загрязнений от близлежащей инфраструктуры. По данным Earth Observatory, спутники зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, вероятно, от угольных фабрик и электростанций, сжигающих биомассу, которые снабжают округу электроэнергией.

Хотя долина Кашмира больше не является озером, в ней по-прежнему есть несколько небольших озер, разбросанных по дну каменистой чаши. Однако эти озера также испытывают воздействие стрессовых факторов, связанных с деятельностью человека.

Спутниковые снимки, сделанные за последние несколько лет, показывают, что большинство озер долины страдают от "эвтрофикации". Во время этого процесса в местные водные пути попадает избыточное количество питательных веществ в результате урбанизации, что вызывает цветение водорослей и взрывной рост растительности на поверхности этих озер, которые затем лишают воды кислорода и делают их токсичными для большинства водных организмов.

Самый большой водоем долины, озеро Вулар, за последнее десятилетие подверглось эвтрофикации более чем в половине своих вод в разных точках, что резко сократило его биоразнообразие. Дополнительные питательные вещества попадают в озера, поскольку окружающие леса были расчищены под дороги, дома и сельскохозяйственные угодья.

Уточнения

Кашми́р — спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях.



Гимала́и — высочайшая горная система Земли.



Вулар (иногда Вуллар) — большое пресноводное озеро в Бадипоре в Джамму и Кашмире, Индия.

