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Почва будущего: ученые ДГТУ разработали машину для сохранения влаги

2:52
Наука

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали новую сельскохозяйственную машину, которая позволяет сохранять влагу в почве на 15-20% эффективнее, чем современные аналоги. По их мнению, эта разработка значительно повысит урожайность озимых культур в засушливых районах России

Почва будущего: ученые ДГТУ разработали машину для сохранения влаги
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Одной из приоритетных задач сельского хозяйства является получение высоких и стабильных урожаев озимых культур в условиях засушливой южной степной зоны России. Практический опыт показывает, что наиболее действенным методом решения этой проблемы является использование паровых полей в сочетании с продуманной системой обработки почвы.

Специалисты факультета "Агропромышленный" ДГТУ разработали машину нового поколения, предназначенную для обработки паровых полей без нарушения верхних, наиболее увлажненных слоев почвы.

Старший преподаватель кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Дмитрий Подлесный отметил, что основная ценность разработки заключается в способности сохранять влагу на глубине посева парового поля. Конструкция машины минимизирует потери влаги, повышая влагообеспеченность почвы на 15-20% по сравнению с существующими аналогами. Это создает оптимальные условия для роста растений и увеличения урожайности. Эксперт также подчеркнул, что культиватор работает с минимальными энергозатратами, что делает его экономически выгодным.

По словам Подлесного, доля паровых полей в России составляет 12-14% от общего объема посевных площадей. В частности, в Ростовской области этот показатель колеблется от 10 до 11%.

Применение нового агрегата поможет решить проблему дефицита почвенной влаги, что особенно актуально для новых регионов с климатическими условиями и структурой почвы, схожими с Ростовской областью, добавил специалист.

В университете сообщили, что подобные исследования ранее не проводились. Руководитель проекта, профессор Сергей Камбулов, рассказал, что они провели детальный анализ существующих конструкций серийных культиваторов для выявления их недостатков. Аналитические расчеты позволили обосновать конструкцию новых рабочих органов культиватора. Практическая апробация в лабораторных и полевых условиях подтвердила эффективность разработанной машины и показала ее экономическую целесообразность.

На текущем этапе перед учеными ДГТУ стоит задача внедрения разработанной конструкции культиватора в серийное производство. Исследования проводились при поддержке бюджетного финансирования.

Уточнения

Паровое поле это участок земли, на котором в течение определенного вегетационного периода не возделываются сельскохозяйственные культуры. Вместо этого проводятся различные агротехнические мероприятия, направленные на улучшение структуры почвы, накопление влаги и борьбу с сорняками.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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