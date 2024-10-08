Спутник НАСА отправится искать жизнь на Европе

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Космический аппарат Europa Clipper детально обследует четвертый по величине спутник Юпитера в поисках потенциальных мест, где на Европе может быть внеземная жизнь. Миссию планировали начать 10 октября, но запуск временно отложен из-за надвигающегося урагана Милтон.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_(14432554010).jpg by Kevin Gill

Europa Clipper — крупнейший из созданных НАСА космических аппаратов для изучения планет. Когда панели его солнечных батарей развернуты, ширина будет размером с баскетбольную площадку. Масса аппарата составляет около 6 000 кг — это вес большого африканского слона.

Поиски жизни в космосе обычно сосредоточены на нашем соседе Марсе, который находится в "обитаемой зоне" нашей Солнечной системы. Но Марс — непривлекательное место для жизни из-за отсутствия атмосферы и высокого уровня радиации. Однако он находится близко к Земле, что позволяет относительно легко отправлять миссии для его исследования.

Здесь, на Земле, вода является растворителем жизни: вода растворяет соли и сахара и облегчает химические реакции, необходимые для жизни на Земле. Возможно, где-то еще существуют формы жизни, которые зависят от жидкого метана, углекислого газа или чего-то еще, но жизнь, какой мы ее знаем, использует воду.

Причина, по которой вода в жидком состоянии находится так далеко в Солнечной системе, заключается в том, что Юпитер и Сатурн, газовые гиганты, обладают огромной гравитационной силой над своими спутниками.

Спутники Сатурна, Титана и Энцелад растягиваются и сжимаются гравитацией, когда они вращаются вокруг планеты-носителя, что приводит к образованию огромных подземных океанов с поверхностью из твердого льда, со шлейфами водяного пара, взрывающимися на высоте 9 600 километров от поверхности.

Имеются серьезные подозрения, что на Европе похожая картина. Хотя многое известно о Европе, но нет информации, что у нее подо льдом есть жидкий океан, как у Титана и Энцелад. Только косвенные свидетельства.

Несмотря на удары множества метеоритов, у Европы гладкая поверхность. Возможно, ледяные вулканы изливают воду на ее поверхность, благодаря чему она покрылась новой ледяной коркой.

Планета обладает магнитным полем, значит, как и у Земли, у Европы есть жидкий слой внутри (на Земле эта жидкость представляет собой расплавленную породу).

Пролетая мимо ледяной планеты, Europa Clipper будет изучать области, где под ледяной оболочкой может притаилась жизнь.

Для этого аппарат оснащен девятью научными инструментами: широкоугольной камерой для изучения геологической активности и системой тепловидения для измерения текстуры и обнаружения более теплых областей на поверхности, спектрометр служит для изучения химического состава газов и самой поверхности, а также для обнаружения вырывающихся водяных струй. Миссия также имеет инструменты для картирования поверхности спутника.

Другие инструменты будут измерять глубину и уровень соли в океане спутника и толщину ее ледяной оболочки, а также то, как Европа изгибается в сильном гравитационном притяжении Юпитера.

Масс-спектрометр проанализирует газы слабой атмосферы Европы и потенциальные водяные струи. Исследуя материал, выбрасываемый из струй, мы можем понять, что скрыто подо льдами океана Европы.

Europa Clipper достигнет Юпитера более чем через пять лет. Миссия оснащена только для поиска потенциальной, а не реальной жизни. При наличии доказательств, будут подготовлены последующие миссии, чтобы основательнее исследовать Европу.

Уточнения

Europa Clipper (рабочее название — Europa Multiple-Flyby Mission) — проект автоматической межпланетной станции НАСА для изучения шестого спутника Юпитера — Европы, на предмет её способности к поддержанию жизни.



Евро́па или Юпитер II — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Энцела́д (англ Enceladus) — шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удалённости от него среди 146 известных его спутников.



Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.



Тита́н — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

