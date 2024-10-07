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Ледяной гигант Антарктиды может поднять уровень океана на три метра

1:06
Наука

Международная исследовательская группа подтвердила гипотезу ускоренного таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, известного как "ледник Судного дня".

Ледяной гигант Антарктиды может поднять уровень океана на три метра
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

По сообщению CNN, скорость разрушения ледника превзошла все прежние прогнозы, вызывая тревогу за будущее планеты.

Ледник Туэйтса по площади сопоставим с территорией Великобритании и играет ключевую роль в изменении уровня мирового океана. За последние три десятилетия процесс его разрушения заметно ускорился, чему способствует глобальное потепление, приводящее к повышению температуры воды у основания ледника. Теплая вода проникает в трещины ледника, ослабляя его фундамент. Подвижность дна океана также создает участки высокого давления, способствующие разрушению ледяного покрова.

По прогнозам ученых, при сохранении текущих темпов таяния уровень океана может подняться более чем на три метра, что приведет к затоплению прибрежных городов и вынужденному переселению миллионов людей.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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