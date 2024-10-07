Учёные разрушили миф о вечной жизни

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Медицинские достижения заметно увеличили продолжительность жизни в богатых странах, но ожидания о долгой жизни до 150 лет — слишком оптимистичны.

Фото: Wikipedia by Riceplusrice, CC BY-SA 4.0

Исследование в Nature Aging показывает, что, несмотря на прогресс в медицине, тенденции не позволяют предположить радикальное увеличение продолжительности жизни. Историческое снижение смертности в основном связано с сокращением детской смертности. Сегодня дальнейшее улучшение здоровья происходит в старших возрастах, однако прогресс замедляется. Только Гонконг и Южная Корея показали прирост в три дополнительных года за десятилетие, что подтверждает гипотезу о радикальном продлении жизни.

В исследовании отмечается, что основная часть улучшений связана с увеличением числа людей, доживающих до 60-70 лет, а не с ростом числа долгожителей. Хотя достижения медицины позволили значительно продлить жизнь, их влияние ослабевает. Сейчас продолжительность жизни увеличивается медленнее, и большинство людей вряд ли проживут до 100 лет, несмотря на высокие надежды.

Уточнения

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого».



Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

