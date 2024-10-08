Эти микробы пережили 2 миллиарда лет: что это значит для нас

Учёные сделали поразительное открытие: самые древние живые микробы, обнаруженные до сих пор, оказались запечатаны в трещинах горной породы на глубине около 15 метров под землёй в Южной Африке. Возраст этих микроорганизмов — целых два миллиарда лет, что значительно превышает предыдущий рекорд в 1,9 миллиарда лет.
Это открытие может пролить свет на ранние этапы эволюции не только на нашей планете, но и, возможно, на других планетах.
Бушвельдский магматический комплекс в Южной Африке, где обнаружены эти древние микробы, — уникальная геологическая зона, известная своими огромными запасами полезных ископаемых, включая около 70% всей мировой платины. В условиях стабильности этой среды микробы смогли выжить, практически не меняясь на протяжении миллиардов лет.
Исследование возглавил доцент Токийского университета Йохей Судзуки. В проекте использовали новейшие методы бурения и спектроскопии, чтобы подтвердить присутствие и возраст этих микробов. Исследование показало, что эти микроорганизмы являются коренными обитателями трещин горных пород, а не случайными загрязнителями.
Открытие этих микробов может иметь огромное значение для нашего понимания жизни на Земле и за её пределами. С помощью новых методов визуализации, таких как электронная и флуоресцентная микроскопия, учёные подтвердили подлинность микробов и определили, что они живы. Эти данные могут помочь НАСА в поиске аналогичных форм жизни на Марсе и других планетах.
Микробная жизнь лежит в основе биосферы Земли с самого начала её существования, и это открытие в Южной Африке даёт возможность понять, как такие простые формы жизни могли процветать в условиях, непригодных для более сложных организмов.
Это также усиливает наши надежды на обнаружение внеземной жизни, вдохновляя на дальнейшие исследования планетарных недр.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
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