Эти микробы пережили 2 миллиарда лет: что это значит для нас

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сделали поразительное открытие: самые древние живые микробы, обнаруженные до сих пор, оказались запечатаны в трещинах горной породы на глубине около 15 метров под землёй в Южной Африке. Возраст этих микроорганизмов — целых два миллиарда лет, что значительно превышает предыдущий рекорд в 1,9 миллиарда лет.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

Это открытие может пролить свет на ранние этапы эволюции не только на нашей планете, но и, возможно, на других планетах.

Бушвельдский магматический комплекс в Южной Африке, где обнаружены эти древние микробы, — уникальная геологическая зона, известная своими огромными запасами полезных ископаемых, включая около 70% всей мировой платины. В условиях стабильности этой среды микробы смогли выжить, практически не меняясь на протяжении миллиардов лет.

Исследование возглавил доцент Токийского университета Йохей Судзуки. В проекте использовали новейшие методы бурения и спектроскопии, чтобы подтвердить присутствие и возраст этих микробов. Исследование показало, что эти микроорганизмы являются коренными обитателями трещин горных пород, а не случайными загрязнителями.

Открытие этих микробов может иметь огромное значение для нашего понимания жизни на Земле и за её пределами. С помощью новых методов визуализации, таких как электронная и флуоресцентная микроскопия, учёные подтвердили подлинность микробов и определили, что они живы. Эти данные могут помочь НАСА в поиске аналогичных форм жизни на Марсе и других планетах.

Микробная жизнь лежит в основе биосферы Земли с самого начала её существования, и это открытие в Южной Африке даёт возможность понять, как такие простые формы жизни могли процветать в условиях, непригодных для более сложных организмов.

Это также усиливает наши надежды на обнаружение внеземной жизни, вдохновляя на дальнейшие исследования планетарных недр.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

