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Исследования мозга: учёные опровергли миф об интеллекте тираннозавра

1:49
Наука

Вопрос о том, насколько умны были динозавры, уже много лет вызывает горячие споры среди учёных. Особое внимание исследователи уделили тираннозавру рексу, знаменитому "королю динозавров". В 2023 году нейробиолог Сузана Эркулано-Оузель заявила, что число нейронов в мозгу тираннозавра можно сравнить с числом у современных приматов, таких как макаки и павианы.

Исследования мозга: учёные опровергли миф об интеллекте тираннозавра
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Однако международная группа исследователей решила проверить эти данные и нашла несколько неточностей. Они пришли к выводу, что использовать количество нейронов для оценки интеллекта вымерших животных не совсем корректно. Мозг тираннозавра, судя по его строению и размеру, скорее напоминал мозг умного крокодила, а не примата.

Тираннозавр, который был одним из самых внушительных хищников в истории Земли, имел огромный череп, сильный укус и зубы, похожие на бананы. Но был ли он умён, как считают некоторые исследователи?

К сожалению, мозги динозавров не сохраняются, поэтому учёные вынуждены делать выводы, основываясь на черепной коробке и её форме. Но даже такие исследования дают много неопределённости.

Эркулано-Оузель, используя свою методику подсчета нейронов, пришла к выводу, что тираннозавр мог обладать примерно таким же числом нейронов, как некоторые современные приматы. Однако, группа исследователей выяснила, что строение мозга тираннозавра скорее было похоже на крокодилье, чем на птичье.

Их анализ показал, что относительный размер мозга тираннозавра был близок к мозгу других динозавров и рептилий, что ставит под сомнение идею о его высоком интеллекте.

Уточнения

Тиранноза́вр — "ящер, ящерица", также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex - "король") и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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