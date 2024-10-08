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NASA предупреждает: ядерный взрыв в космосе может парализовать глобальную спутниковую инфраструктуру

Наука

Глава NASA Билл Нельсон выразил серьезную озабоченность возможными последствиями ядерных взрывов в космическом пространстве. Он заявил, что даже один такой взрыв может полностью вывести из строя всю сеть спутников, а шесть взрывов смогут навсегда лишить человечество доступа к информации, передаваемой с орбиты. По его мнению, современные спутники не защищены от мощного радиационного воздействия, которое возникает при ядерных взрывах в космосе.

NASA предупреждает: ядерный взрыв в космосе может парализовать глобальную спутниковую инфраструктуру
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Нельсон подчеркнул, что если одна из враждебных сторон решит взорвать ядерное устройство в космосе, это приведет к полному сбою в работе спутников и прекращению передачи данных на Землю. Это не только парализует системы связи, но и создаст серьезные проблемы для навигации, метеорологических прогнозов и даже военных операций, которые сильно зависят от спутниковых технологий.

Согласно открытым данным, на орбите Земли в настоящее время находится около 10 тысяч искусственных спутников, которые обеспечивают работу различных систем, от GPS до телекоммуникаций и наблюдения за климатом. Таким образом, ядерный взрыв в космосе может поставить под угрозу не только национальную безопасность, но и глобальную инфраструктуру, от которой так сильно зависит современное общество.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств, научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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