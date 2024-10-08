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Дельфины и их мимика: удивительное сходство с людьми

1:46
Наука

Игровое поведение широко распространено в мире животных, и даже дельфины активно используют свои особые сигналы, чтобы пригласить сородичей поиграть. Исследователи из Италии и Франции обнаружили, что дельфины-афалины демонстрируют аналог "улыбки" — открытие рта — для установления контакта в социальной игре, рассказывает iScience.

Дельфины и их мимика: удивительное сходство с людьми
Фото: wikimedia by Sheba_Also, CC BY-SA 2.0

Этот сигнал дельфины посылают, когда их потенциальный партнер видит их, и в ответ партнёр может отразить тот же жест. Это очень похоже на поведение наземных млекопитающих, таких как приматы и псовые.

Животные разных видов, включая дельфинов, используют сложные сигналы и жесты в игровой коммуникации, чтобы показать свои намерения. В отличие от агрессивного оскала, их улыбка более расслаблена, позволяя партнёрам понять, что перед ними дружелюбный жест.

Исследование зафиксировало более 490 случаев игры дельфинов, где почти в 92% случаев открытие рта было направлено на других дельфинов, а не на человека. Вероятность демонстрации "улыбки" значительно возрастала, когда дельфин видел своего партнёра.

В таких случаях в 33% случаев следовала быстрая ответная улыбка, подтверждающая, что открытие рта у дельфинов является частью игровой мимики.

Хотя визуальные сигналы могут быть менее развиты у дельфинов, чем у наземных животных, они все равно играют важную роль в их социальном взаимодействии. Возможно, у дельфинов, как и у других млекопитающих, игровая мимика развивалась как средство улучшения социальной связи и предотвращения конфликтов.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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