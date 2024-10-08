Каменный календарь древнего Египта: как он работал

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Набта-Плайя, древний каменный круг в египетской пустыне, может быть одной из старейших астрономических обсерваторий в мире. Исследователи считают, что этот комплекс, возраст которого составляет около 7500 лет, использовался для наблюдения за летним солнцестоянием, которое предвещало приход дождей.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Этот древний объект расположен на юге Египта, примерно в 280 километрах к юго-западу от Асуана, в пустынной местности, где когда-то обитали древние нубийцы. Набта-Плайя старше Стоунхенджа на 2000 лет, что делает его одной из первых попыток человечества понять и использовать астрономию.

Изначально каменный круг состоял из десятков вертикально стоящих камней высотой в несколько футов, размещённых в пустыне. Многие камни, по мнению учёных, были расположены таким образом, чтобы совпадать с восходом определённых звезд. Шесть центральных камней круга, вероятно, использовались в ритуалах или для обозначения ключевых линий, а также могли служить своеобразным календарём.

Во время раскопок центральной гробницы Набта-Плайи в 2001 году не было найдено человеческих останков, но был обнаружен полный скелет коровы. Это подтверждает теорию о том, что Набта-Плайя использовалась людьми, перегонявшими скот между сезонными озёрами.

Исследователи предполагают, что камни в этом календарном круге указывали на восход солнца в день летнего солнцестояния, что служило сигналом для древних людей о приближении дождей. Также существует гипотеза, что три центральных камня могли символизировать "пояс" Ориона, а другие камни — сезонные восхождения ярких звезд, таких как Арктур, Сириус и Альфа Центавра.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

