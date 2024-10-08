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Яд черной вдовы: угроза и возможное спасение для человечества

Наука

Ученые из Университета Мюнстера в Германии раскрыли секрет одного из самых опасных ядов в мире — яда паука черная вдова. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подробно описывает механизм действия этого мощного токсина.

Яд черной вдовы: угроза и возможное спасение для человечества
Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, CC BY-SA 4.0

Яд черной вдовы — это сложный "коктейль" из семи токсинов, воздействующих на нервную систему насекомых, ракообразных и позвоночных. Самым опасным для человека компонентом является α-латротоксин, который нарушает передачу нервных сигналов и вызывает сильные мышечные спазмы.

Когда α-латротоксин связывается с рецепторами нервных клеток, он открывает каналы для ионов кальция, которые бесконтрольно поступают в мембраны клеток. Это приводит к выбросу нейротрансмиттеров, вызывая резкие мышечные сокращения.

Исследователи изучили структуру α-латротоксина до и после его взаимодействия с клеточной мембраной. Оказалось, что этот токсин действует, как игла шприца, создавая пору в мембране и позволяя ионам кальция проникать в клетку. Это открытие показало, что α-латротоксин имитирует работу кальциевых каналов совершенно новым способом.

Это исследование имеет большое значение для разработки антидотов и новых методов лечения нервных заболеваний. Изучение свойств этого токсина может привести к созданию эффективных биопестицидов и лекарств для лечения параличей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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