Новые исследования: как учёные готовятся к самому активному периоду Солнца за 11 лет

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля все больше ощущает влияние меняющегося характера Солнца. Солнечные бури усиливаются, и новое исследование солнечной активности стало как никогда актуальным. Команда исследователей на протяжении восьми месяцев в 2022 году проводила ежедневные наблюдения за одним из факторов нестабильности Солнца.

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, CC BY-SA 2.0

Эти новые данные позволяют сделать шаг вперед в понимании солнечных процессов, по сравнению с прежними нерегулярными измерениями, и помогают учёным лучше понять поведение Солнца в ожидании пика его активности в следующем году.

Исследование солнечной короны

Исследователи сосредоточили своё внимание на солнечной короне — тонком внешнем слое, который становится видимым во время полного солнечного затмения. Они изучали магнитное поле короны, которое накапливает энергию и вызывает солнечные вспышки. Эти вспышки, в свою очередь, могут вызвать солнечные бури, представляющие угрозу для электросетей, систем связи и космических технологий на Земле.

Роль коронального магнитного поля

"Магнитное поле короны — это ключевой фактор, который запускает солнечные бури", — объясняет постдокторант Национального центра атмосферных исследований (NCAR) Цзыхао Ян, возглавивший исследование.

Команда создала трёхмерное изображение магнитного поля, чтобы лучше понять, как именно корона накапливает энергию и высвобождает её в виде солнечных вспышек.

Инновационный подход к наблюдению

Для наблюдений использовался крупнейший в мире солнечный телескоп Daniel K. Inouye (DKIST), расположенный на острове Мауи, Гавайи, и корональный многоканальный поляриметр (UCoMP). Комбинируя возможности этих инструментов, учёные смогли следить за изменениями в магнитном поле Солнца в течение нескольких оборотов звезды.

Будущие исследования

Разработка новых инструментов, таких как корональная обсерватория Солнечного магнетизма (COSMO), продолжит расширять наши знания о солнечной активности. COSMO позволит наблюдать за изменениями магнитного поля короны в режиме реального времени, что особенно важно в ожидании пика солнечной активности, который прогнозируется на июль 2025 года.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

