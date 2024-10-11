Как понять, что у вас проблемы с алкоголем: учёные нашли простой способ диагностики

Алкогольная зависимость зачастую остаётся незамеченной, так как люди, страдающие от алкоголизма, могут не проявлять типичных признаков — асоциального поведения или неухоженного внешнего вида. Однако учёные из University of Leicester предложили простой и точный способ выявления проблемного употребления алкоголя.
В ходе мета-анализа исследователи выделили два ключевых вопроса, которые позволяют с точностью до 87% определить, есть ли у человека проблемы с алкоголем:
Утвердительные ответы на первый вопрос или признание в употреблении алкоголя по утрам сигнализируют о возможных проблемах с алкоголем. Такой метод диагностики может стать полезным инструментом для своевременного обращения за помощью и более точного выявления зависимости.
Исследователи полагают, что применение этого подхода поможет людям вовремя распознать проблему и принять необходимые меры, обратившись к специалистам.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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