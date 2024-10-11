Как понять, что у вас проблемы с алкоголем: учёные нашли простой способ диагностики

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Алкогольная зависимость зачастую остаётся незамеченной, так как люди, страдающие от алкоголизма, могут не проявлять типичных признаков — асоциального поведения или неухоженного внешнего вида. Однако учёные из University of Leicester предложили простой и точный способ выявления проблемного употребления алкоголя.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

В ходе мета-анализа исследователи выделили два ключевых вопроса, которые позволяют с точностью до 87% определить, есть ли у человека проблемы с алкоголем:

Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за один раз?

Приходилось ли вам пить алкоголь по утрам, чтобы успокоить нервы?

Утвердительные ответы на первый вопрос или признание в употреблении алкоголя по утрам сигнализируют о возможных проблемах с алкоголем. Такой метод диагностики может стать полезным инструментом для своевременного обращения за помощью и более точного выявления зависимости.

Исследователи полагают, что применение этого подхода поможет людям вовремя распознать проблему и принять необходимые меры, обратившись к специалистам.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

