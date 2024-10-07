Сотрудничество России и США в космосе: феноменальный успех, по мнению главы NASA

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Совместная работа Российской Федерации и Соединенных Штатов в космосе — это феноменальный пример сотрудничества двух наций. Об этом РИА Новости заявил глава NASA Билл Нельсон.

Фото: pxhere

"Это одна из феноменальных вещей в истории: Россия и США сотрудничают в космосе с 1975 года — "Аполлон-Союз". Потом русские построили первую космическую станцию, потом построили "Мир" и пригласили шаттл США пристыковаться. Потом мы вместе построили МКС", — сказал он.

В октябре астронавт из США Трейси Дайсон, вернувшаяся с Международной космической станции, отметила, что полет вместе с российскими коллегами стал для нее настоящей привилегией.

23 сентября на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Трейси Дайсон, сделав это на борту корабля "Союз МС-25".

Для Олега Кононенко этот полет стал пятым, и он стал первым человеком, который сумел провести более тысячи суток в космосе, общая продолжительность его пребывания составила 1111 суток. Николай Чуб впервые отправился на орбиту, прибыв на Международную космическую станцию вместе с Кононенко 15 сентября на борту "Союз МС-24". В настоящее время оба космонавта установили рекорд по длительности одной миссии на МКС — 374 дня. Трейси Дайсон осуществила свою третью космическую экспедицию.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Николай Александрович Чуб (род. 10 июня 1984, Новочеркасск) — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 132-й космонавт СССР/России (134-й гражданин СССР/России в космосе ).



Оле́г Дми́триевич Кононе́нко (род. 21 июня 1964, Чарджоу, Туркменская ССР) — российский космонавт, Герой Российской Федерации (2009), Герой Туркменистана (2019).





Клэ́ренс Уи́льям «Билл» Не́льсон II (англ. Clarens William 'Bill' Nelson II; род. 29 сентября 1942) — астронавт США. Совершил один космический полёт на шаттле: STS-61C (1986, «Колумбия»), инженер, сенатор США от штата Флорида (2001—2019). С 30 апреля 2021 года — администратор НАСА.



