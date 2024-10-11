Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из Китая и Великобритании пришли к выводу, что Эверест — самая высокая гора на планете — продолжает увеличиваться в высоту. Как сообщает портал "МедиаПоток", рост Эвереста связан с явлением "изостатического отскока".

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Из-за формирования речных каньонов примерно в 75 километрах от вершины высота горы возросла на 15-50 метров за последние 100 000 лет.

Ученые пояснили, что изостатический отскок — это процесс, при котором снижение давления на мантию, вызванное эрозией, приводит к росту гор. В результате этого явления Эверест и соседние пики растут примерно на два миллиметра в год.

Такие изменения фиксируются с помощью GPS-технологий.

Исследования также показали, что каньоны увеличивают свою глубину на пять-десять миллиметров в год под воздействием эрозии. Этот процесс снижает давление на мантию, что приводит к регулярному повышению высоты Эвереста и других пиков Гималаев.

Уточнения

Эвере́ст — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

