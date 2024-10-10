Через миллиард лет: как Солнце уничтожит макроскопическую жизнь на Земле

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, опубликованные на портале arXiv, прогнозируют, что примерно через миллиард лет яркость Солнца существенно возрастет, что приведет к глобальному изменению климата и затронет карбонатно-силикатный цикл Земли.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

В результате уровень углекислого газа (CO2) снизится до критически низкого порога, что сделает фотосинтез невозможным и поставит большинство макроскопической жизни на грань вымирания.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Родин подтверждает, что ожидаемые изменения климата могут стать катастрофическими для высших форм жизни. Однако микроорганизмы, способные выживать в экстремальных условиях, скорее всего, будут продолжать существовать.

Родин отмечает, что на данный момент нет известных высокоразвитых организмов, способных выдержать такие климатические изменения, и поэтому Земля, вероятно, переживет новое великое вымирание.

Ученый также выражает скептицизм по поводу идей переселения человечества на другие планеты. По его мнению, технические сложности и отсутствие реальных перспектив делают эти проекты, включая терраформирование Марса, больше похожими на фантазии, чем на научные планы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

