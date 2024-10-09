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Ученые провели почти ежедневные измерения коронального магнитного поля Солнца

1:51
Наука

Ученые впервые провели почти ежедневные измерения коронального магнитного поля Солнца, что позволило получить более динамичное представление о том, как формируются и развиваются солнечные бури, влияющие на технологические системы на Земле.

Ученые провели почти ежедневные измерения коронального магнитного поля Солнца
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, заполняют пробел в знаниях о корональном магнитном поле, которое является источником энергии для бурь и вспышек. Это открытие поможет лучше понимать космическую погоду и предсказывать ее.

Сара Гибсон, гелиофизик из Национального центра атмосферных исследований, отмечает, что изучение магнитного поля Солнца критично для понимания связи между ним и Землей, что проявляется даже в полярном сиянии.

До этого измерения коронального магнитного поля были возможны лишь нерегулярными приращениями и с использованием дорогостоящего оборудования, способного исследовать лишь малые части короны.

Теперь сочетание корональной сейсмологии и новых методов наблюдения позволяет отслеживать магнитные поля всей короны Солнца, а также их развитие во времени.

Команда ученых использовала Усовершенствованный корональный многоканальный поляриметр (UCoMP), который позволил им получить 114 карт магнитного поля за период с февраля по октябрь 2022 года.

Это достижение также включает первые измерения магнетизма в полярных областях Солнца, ранее недоступных для наблюдения. В дальнейшем ученые планируют исследовать полное трехмерное изображение коронального магнитного поля, чтобы еще глубже понять процессы, приводящие к солнечным извержениям.

Для этого планируется использование обсерватории коронального солнечного магнетизма (COSMO).

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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