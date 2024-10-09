Стало известно, когда метеорный поток Дракониды достигнет пика активности

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь на среду, 9 октября, метеорный поток Дракониды достигнет пика своей активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, PDM

Ожидается, что в этот период можно будет наблюдать до 15 метеоров в час, но иногда их число может резко увеличиться — до 100-400 метеоров в час.

По данным планетария, метеоры осеннего звездопада Дракониды имеют желтый и красноватый оттенки. Их скорость при вхождении в атмосферу составит около 20 км/с.

Для лучшего наблюдения специалисты рекомендуют выбирать предутренние часы и отправиться на северо-запад Москвы, где меньше городских огней и лучше видны "падающие звезды".

Уточнения

Дракониды (также известны как Джакобиниды) — метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера.

