Стало известно, когда метеорный поток Дракониды достигнет пика активности

В ночь на среду, 9 октября, метеорный поток Дракониды достигнет пика своей активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Ожидается, что в этот период можно будет наблюдать до 15 метеоров в час, но иногда их число может резко увеличиться — до 100-400 метеоров в час.
По данным планетария, метеоры осеннего звездопада Дракониды имеют желтый и красноватый оттенки. Их скорость при вхождении в атмосферу составит около 20 км/с.
Для лучшего наблюдения специалисты рекомендуют выбирать предутренние часы и отправиться на северо-запад Москвы, где меньше городских огней и лучше видны "падающие звезды".
Дракониды (также известны как Джакобиниды) — метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера.
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