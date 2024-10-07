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Учёные раскрыли тайну одного из самых мощных паучьих ядов в мире

Наука

Исследователи из Университета Мюнстера в Германии изыскали структуру токсинов, содержащихся в яде паука чёрной вдовы, который признан одним из самых мощных ядов на планете. Результаты работы были опубликованы в престижном научном журнале Nature Communications (NatComms). Об этом сообщает Газета.Ru.

Учёные раскрыли тайну одного из самых мощных паучьих ядов в мире
Фото: commons.wikimedia

Яд этого паука представляет собой сложный "коктейль" из семи различных токсинов, оказывающих воздействие на нервную систему насекомых, ракообразных и позвоночных животных. Угроза для человека исходит от α-латротоксина, который нарушает передачу нервных импульсов.

Когда α-латротоксин взаимодействует с определенными рецепторами в синапсах — точках соединения нейронов — ионы кальция начинают поступать в пресинаптические мембраны нейронов без контроля. Это, в свою очередь, вызывает выброс нейромедиаторов, что приводит к интенсивным сокращениям мышц и спазмам.

Исследователи провели анализ структуры α-латротоксина как до, так и после его взаимодействия с мембраной, используя атомарное разрешение. В результате выяснилось, что при связывании с рецептором токсин претерпевает трансформацию, в ходе которой его молекула формирует стебель, проникающий в клеточную мембрану подобно игле шприца.

Эта "игла" создает маленькое отверстие в мембране, которое функционирует в качестве кальциевого канала. Моделирование продемонстрировало, что ионы кальция могут поступать внутрь клетки через это отверстие. Учёные сделали вывод, что α-латротоксин сложным образом имитирует работу кальциевых каналов, отличаясь по механизму действия от всех известных ядов.

По мнению исследователей, дальнейшее изучение латротоксина может привести к разработке новых антидотов, биопестицидов и методов лечения паралича.

Уточнения

Чёрная вдова (лат. Latrodectus mactans) — вид пауков, распространённый в Северной и Южной Америке. Опасен для человека.
 

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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