Ученые нашли на дне Атлантики гигантский кратер от удара астероида

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Великобритании, США и Германии получила трёхмерные изображения кратера Надир, который находится на дне Атлантического океана у побережья Африки. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment (CEE), показало, что эта воронка диаметром около девяти километров возникла из-за удара крупного метеорита около 66 млн лет назад.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Учёные установили, что диаметр метеорита, который оставил этот кратер, вероятно, составлял 450-500 метров. Он врезался в Землю на скорости около 72 тысяч километров в час под небольшим углом.

Благодаря новым данным, специалистам удалось воссоздать картину первых нескольких минут после падения метеорита: энергия взрыва расплавила горные породы и создала зону поражения, охватившую тысячи квадратных километров. Кроме того, катаклизм привел к образованию цунами высотой 800 метров, которое пересекло Атлантический океан.

Исследователи также отметили, что кратер Надир образовался примерно в одно время с другим крупным кратером — Чикшулуб, диаметром 180 километров, у берегов Юкатана в Мексике. Чикшулуб возник в результате столкновения Земли с 10-километровым метеоритом, которое стало причиной глобального вымирания динозавров и большинства форм жизни на планете.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

