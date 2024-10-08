Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии

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Наука и религия долгое время расходились во взглядах на жизнь и смерть, но сегодня их позиции начинают сближаться. Исследования по всему миру подчас приводят к неожиданным и сенсационным выводам. Так, в 2016 году биологи из Университета Вашингтона в Сиэтле обнаружили, что в течение четырёх дней после смерти в организме активируются тысячи генов, включая те, которые ранее находились в неактивном состоянии.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Недавно эти же учёные опубликовали новый обзор в журнале Physiology, в котором представили сенсационные данные: некоторые клетки организма после смерти переходят в "третье состояние", промежуточное между жизнью и смертью.

Например, клетки лёгких могут образовывать мини-структуры, так называемые антропоботы, которые способны передвигаться, ориентироваться в окружающей среде, восстанавливаться и даже ремонтировать повреждённые нейроны.

Это открытие раскрывает физиологический смысл "жизни после смерти" на клеточном уровне. Что же касается вопроса о вечности души, многие великие учёные, включая Галилея, Кеплера, Ньютона, Линнея и Ампера, соглашались с религиозными представлениями о продолжении существования души. Современные учёные полагают, что душа после смерти ищет новое тело, что напоминает представления восточных философов о переселении душ.

Однако православие трактует этот вопрос иначе, говоря о Втором пришествии Христа и воссоединении душ с идеальным телом, как поясняет дзен-канал "Торжество православия".

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

