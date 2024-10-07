Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета

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Пятиметровые аметистовые жеоды из северного Уругвая известны во всем мире. Но геологи только сейчас выяснили, при каких условиях образовались эти уникальные драгоценные камни.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Améthyste2_(Brésil).jpg by Parent Géry

Такой фиолетовый вариант кварца кристаллизовался при необычно низких температурах. Вопреки распространенному мнению, заполненные кристаллами полости образовались только после окончания вулканизма в этом регионе.

Аметист образуется при кристаллизации диоксида кремния в присутствии железа. Полученные кристаллы кварца содержат дефекты в виде ионов железа (Fe3+) в структуре решетки. Если эти изначально прозрачные кристаллы затем подвергаются радиоактивному излучению, например, в результате естественных реакций распада в гранитных породах, эти ионы железа могут потерять еще один электрон. Это приводит к образованию дефектов Fe4+ в кристалле кварца, которые придают аметисту фиолетовый цвет за счет преломления света.

Особым спросом и всемирной известностью пользуются аметисты из приграничной зоны Бразилии и Уругвая. Найденные здесь драгоценные камни впечатляют своим интенсивным темно-фиолетовым цветом и высокой чистотой. Район Лос-Каталанес (Los-Catalanes) на севере Уругвая даже был объявлен объектом всемирного геологического наследия из-за его уникальных аметистовых жеод размером до пяти метров. Аметисты добываются на этом месторождении уже 150 лет.

Но как образовались аметисты из Лос-Каталанес? Понятно, что расположение этого месторождения в одной из крупнейших доисторических вулканических провинций мира не случайно. Потому что аметистовые жеоды встречаются почти исключительно в старых лавовых потоках этих вулканических отложений. Но детали их формирования противоречивы: согласно одной из теорий, аметистовые жеоды кристаллизовались из горячих жидкостей в этих потоках лавы. Другой рассматривает грунтовые воды как источник растворенного сырья.

Чтобы разгадать тайну гигантских жеод Лос-Каталанес, Фиорелла Ардуин-Роде (Fiorella Arduin-Rode) из Гёттингенского университета и ее коллеги исследовали образцы аметистов и окружающих их пород из 30 различных шахт на севере Уругвая. Они проанализировали минеральный состав и смогли сделать выводы о температуре пласта и начальных условиях, используя флюидные включения и изотопный анализ.

"Чтобы понять, как образуются аметисты, важными факторами являются такие условия, как температура и состав минерализующих жидкостей, а также источник кремнезема, время минерализации и связь с вмещающими породами", — объясняет Ардуин-Роде.

Оказалось, что все еще бесцветные кристаллы кварца (предварительные стадии цветного аметиста), а также фиолетовый аметист не содержат никаких следов теплового воздействия, как сообщает команда. Вместо этого структура минералов и включений предполагает, что эти драгоценные камни кристаллизовались всего при температуре от 15 до 60 градусов. По мнению Ардуина-Роде, аметисты не могли быть созданы непосредственно из горячих жидкостей свежей лавы.

Состав включений также показывает, что кристаллы кварца образовались не из соленых гидротермальных флюидов — концентрация солей во флюидных включениях для этого слишком мала.

"Анализ воды в жеодах и жидкостных включениях позволяет предположить, что минерализующая жидкость была похожа на сегодняшние грунтовые воды", — сообщают исследователи.

В совокупности это позволяет предположить, что вторая теория образования аметистов из Лос-Каталанес верна: жеоды, наполненные кристаллами фиолетового кварца, образовались в грунтовых водах с низким содержанием соли, но насыщенных силикатами. Он стекал в полости, которые задолго до этого образовались в результате выхода газов из вулканической лавы. Умеренно теплая, богатая силикатами вода собралась в этих полостях уже остывшего, затвердевшего базальта и начала кристаллизоваться.

Первоначально это привело к образованию бесцветных кристаллов кварца, которые со временем превратились в ярко окрашенные аметисты. Такой сценарий также объясняет различия между аметистовыми жеодами.

"Частично прерванный поток жидкости в жеоды привел к образованию гетерогенных отложений: некоторые жеоды прошли несколько фаз кристаллизации, другие — только одну или вообще ни одной", — объясняют ученые.

Уточнения

Амети́ст (др.-греч. αμέθυστος, от α- «не» + μέθυστος «быть пьяным») — фиолетовая, синевато-розовая или красно-фиолетовая разновидность кварца.



Гёттинген (нем. Göttingen, н.-нем. Chöttingen) — университетский город на юге земли Нижняя Саксония в Германии.



Уругва́й (исп. Uruguay) — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана, на севере граничит с Бразилией, на западе — с Аргентиной.

