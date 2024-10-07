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Древнее Сражение в Долине Толлензе: Ключ к Разгадке Катастрофы Бронзового Века

4:52
Наука

Недавно раскрытые детали одного из самых ранних и масштабных военных столкновений в Европе проливают свет на важные исторические события. Это сражение, происшедшее в долине реки Толлензе, было не просто локальным конфликтом, а частью более глобальных процессов, которые оказали значительное влияние на ход истории.

Древнее Сражение в Долине Толлензе: Ключ к Разгадке Катастрофы Бронзового Века
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Сегодня этот район на северо-востоке Германии представляет собой мирную картину: заливные луга и плавные изгибы реки, текущей к Балтийскому морю. Однако примерно 3200-3300 лет назад здесь развернулась кровавая битва, ставшая одним из самых древних известных сражений на континенте.

Первую кость, выступающую из берега, обнаружил любитель-археолог в 1996 году. Масштабные раскопки, включая работу водолазов, начались в 2008 году и продолжаются до сих пор. За это время были найдены 12 500 костей, принадлежащих как минимум 150 людям, большинство из которых — молодые мужчины, погибшие от стрел, мечей, дубин и другого оружия. На некоторых костях видны следы заживших ран, что указывает на то, что они принадлежали опытным воинам. Также были найдены различные виды оружия, включая бронзовые и кремневые наконечники стрел, боевые молоты и палицы, хотя мечей обнаружено не было.

Археологи восстановили предполагаемый ход событий. Число участников оценивается в четыре тысячи, из которых погибло от 740 до 1000 человек. Для сравнения, в знаменитом Ледовом побоище с обеих сторон участвовало вдвое меньше воинов. Возможно, битва произошла на мосту через реку, и контроль над переправой мог стать причиной конфликта. Победители сбросили тела поверженных врагов в воду, где их кости сохранились благодаря илу.

Поскольку в те времена письменности не существовало, точных данных о том, кто участвовал в сражении, нет. Палеогенетический анализ 14 человек показал, что они имели общее центрально- и североевропейское происхождение, но точная региональная принадлежность установлена не была. Исследования изотопов в костях также дали противоречивые результаты, указывая на южное и местное происхождение.

Некоторые артефакты, такие как кремневые и бронзовые наконечники стрел, совпадают с находками, сделанными в других регионах, таких как Бавария и Моравия. Археологи предположили, что это мог быть военачальник или харизматичный лидер со своей свитой, возможно, наемники, или же коалиция племен.

Хотя конкретные детали остаются неясными, общая картина становится более очевидной. В XIII веке до нашей эры в Центральной и Северной Европе наблюдался всплеск насилия, что подтверждается увеличением числа военных укреплений и оружия. Причины этого ожесточения остаются загадкой, но есть версия, что это могло быть связано с глобальными событиями, известными как "катастрофа бронзового века".

В то время в Восточном Средиземноморье процветали несколько крупных царств, таких как Микенское, Хеттское, Митанни, Ассирийское, Вавилонское и Египетское. Эти государства, объединенные торговыми и дипломатическими связями, образовали "Клуб великих держав", обеспечивая процветание своих подданных. Однако в начале XII века до нашей эры, примерно через сто лет после битвы при Толлензе, эти цивилизации подверглись нападению так называемых "народов моря" — варваров, пришедших с севера. Их миграция могла быть спровоцирована климатическими и социальными проблемами, а также давлением со стороны племен Центральной и Северной Европы.

Вторжение "народов моря" привело к падению нескольких древних царств и разрушению богатых городов. Древний Египет, хоть и выстоял, значительно ослаб. "Клуб великих держав" прекратил свое существование, торговля прервалась, исчезли системы письменности, такие как микенская и минойская. Однако на руинах старого мира возникли новые цивилизации, появился финикийский алфавит, который впоследствии привел к развитию современных систем письма, таких как латиница и кириллица.

Таким образом, безымянные воины в долине реки Толлензе, возможно, стали катализатором глобальной цепной реакции, которая изменила лицо древнего мира и повлияла на формирование современной цивилизации.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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