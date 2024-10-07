Туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева сообщила, что фотографии хвостов горбатых китов от туристов могут помочь учёным исследовать животных. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

По словам Светланы Артемьевой, путешественники могут встретить в Мурманской области китов, которых до этого никто не видел.

"Это международный проект, который называется "Happy whale", куда все могут выкладывать фото хвостов горбатых китов. А в Териберке как раз есть возможность встретить тех китов, которых до этого нигде не видели. И там уже было несколько уникальных встреч. Туристов в Териберке становится больше, они делают фотографии, которые могут помочь изучать горбачей", — сообщила специалист.

Уточняется, что хвост каждого горбатого кита имеет индивидуальный рисунок и окантовку. Благодаря этим признакам можно различать животных.

Светлана Артемьева добавила, что делать фотографии китов — достаточно безопасно.

"В Антарктике довольно распространённая ситуация, когда люди плывут на каяках, а какой-нибудь молодой кит подходит, либо рядом проплывает, либо даже чешется о каяк, им просто интересно. Они игривые, если это детёныши, они прыгучие, за ними приятно наблюдать. И в целом неизвестны случаи, когда горбатые киты как-то агрессивно реагировали на подходы лодок", — пояснила она.

Специалист уточнила, что любое взаимодействие с китами не должно их тревожить. Лодкам следует соблюдать дистанцию. В особенности, если их много, а кит один.

Ранее Pravda.Ru писала, почему киты большие по размеру.

Уточнения

Горба́тый кит — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

