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Туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов

1:50
Наука

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева сообщила, что фотографии хвостов горбатых китов от туристов могут помочь учёным исследовать животных. Об этом пишет агентство ТАСС.

Туристы могут помочь учёным исследовать горбатых китов
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

По словам Светланы Артемьевой, путешественники могут встретить в Мурманской области китов, которых до этого никто не видел.

"Это международный проект, который называется "Happy whale", куда все могут выкладывать фото хвостов горбатых китов. А в Териберке как раз есть возможность встретить тех китов, которых до этого нигде не видели. И там уже было несколько уникальных встреч. Туристов в Териберке становится больше, они делают фотографии, которые могут помочь изучать горбачей", — сообщила специалист.

Уточняется, что хвост каждого горбатого кита имеет индивидуальный рисунок и окантовку. Благодаря этим признакам можно различать животных.

Светлана Артемьева добавила, что делать фотографии китов — достаточно безопасно.

"В Антарктике довольно распространённая ситуация, когда люди плывут на каяках, а какой-нибудь молодой кит подходит, либо рядом проплывает, либо даже чешется о каяк, им просто интересно. Они игривые, если это детёныши, они прыгучие, за ними приятно наблюдать. И в целом неизвестны случаи, когда горбатые киты как-то агрессивно реагировали на подходы лодок", — пояснила она.

Специалист уточнила, что любое взаимодействие с китами не должно их тревожить. Лодкам следует соблюдать дистанцию. В особенности, если их много, а кит один.

Ранее Pravda.Ru писала, почему киты большие по размеру.

Уточнения

Горба́тый кит  вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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